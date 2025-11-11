Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de archivo de un petrolero con bandera griega atacado por hutíes en el mar Rojo. EFE

Los hutíes anuncian el fin de sus ataques a buques en el mar Rojo mientras dure la tregua en Gaza

El grupo yemení advierte de que «retomará las operaciones militares» y «reimpondrá la prohibición de navegación» a barcos mercantes si Israel relanza sus ataques a la Franja

T. Díaz

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:03

Comenta

El alto el fuego firmado en Gaza entre Israel y la milicia islamista Hamás hace un mes está a punto de traer consigo también un ... alivio para los buques mercantes que cruzan el mar Rojo y el golfo de Adén. Al menos así lo han avanzado este martes los hutíes de Yemen al anunciar que detendrán sus ataques a los navíos siempre y cuando se respete la tregua en Gaza. La organización insurgente, que en los últimos dos años ha lanzado drones, misiles o capturado embarcaciones en señal de solidaridad con la Franja, ha advertido, eso sí, que reanudará sus operaciones sin dudarlo si el Estado hebreo retoma su ofensiva contra el enclave palestino.

