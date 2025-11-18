Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una familia palestina transporta ayuda humanitaria en Gaza. Reuters

Hamás rechaza la «tutela internacional» sobre Gaza aprobada por el Consejo de Seguridad

La milicia islamista lamenta que la votación de la ONU «desconecta la Franja de la geografía palestina» mientras la ANP la ve como una oportunidad para consolidar el alto el fuego

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Martes, 18 de noviembre 2025, 11:36

Comenta

Donald Trump lo ha vuelto a conseguir y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó su resolución para desplegar una Fuerza Internacional de Estabilización ... en Gaza y establecer una 'Junta de Paz', que dirigirá él mismo. Hamás rechazó la decisión de la ONU, la Autoridad Nacional Palestina (ANP) la recibió como una victoria, aunque queda marginada, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dio la bienvenida al resultado de la votación, consciente de que le concede la última palabra en los temas clave. Una vez aprobado el texto queda la parte más complicada, ejecutar su contenido sobre el terreno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  2. 2

    El asesino de Buesa queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  3. 3 El paso de cebra de una localidad de Gipuzkoa que genera comentarios en redes: «Se parece al de Shibuya»
  4. 4 El motivo por el que Cenando con Pablo señala a la tarta de queso de La Viña: «No tiene nada especial»
  5. 5

    «Es el momento de contar los abusos que sufrí; callarlo te hace más daño»
  6. 6 Fallece Isabel López Biurrun, la donostiarra que coloreó la ciudad de principios del siglo XX
  7. 7 El magnate francés que se niega a vender chocolate Lindt en sus supermecados: «Yo pienso en mis clientes»
  8. 8

    «Nagore, estamos contigo»: alumnos del instituto de Plentzia condenan el reiterado acoso a una profesora
  9. 9

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  10. 10 Verano de 1936: tenaza militar sobre Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Hamás rechaza la «tutela internacional» sobre Gaza aprobada por el Consejo de Seguridad

Hamás rechaza la «tutela internacional» sobre Gaza aprobada por el Consejo de Seguridad