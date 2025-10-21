Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kushner y Witkoff posan con algunos de los últimos rehenes devueltos por Hamás. Foro de Familias

Hamás intenta incluir a tecnócratas afines en el futuro gobierno de transición de Gaza

JD Vance llega a Israel en mitad de la creciente alarma en EE UU ante la posibilidad de que Netanyahu ordene desplegarse al ejército por la negativa de los islamistas a desarmarse

Miguel Pérez

Martes, 21 de octubre 2025, 12:36

Comenta

Hamás planea infiltrarse en el próximo Gobierno de transición de Gaza. La emisora pública israelí KAN ha informado este martes de que la organización islamista ... ha desarrollado un plan secreto para posicionar a algunos afines y habría suministrado sus nombres a Egipto, así como los de los mediadores que intervienen en la confección de esta autoridad de tecnócratas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la nutricionista que dio a luz en casa y sus amigos abren una recaudación de fondos para su bebé y su marido
  2. 2 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  3. 3 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda
  4. 4 La renta media de los 88 municipios de Gipuzkoa, al detalle: de los 21.000 euros de Pasaia a los 34.000 de Orendain
  5. 5 Un motorista británico cruza Europa para comprar en una pescadería de Gipuzkoa: «Vino de Londres, paró a por pescado y siguió su ruta»
  6. 6 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  7. 7 Piden ayuda para encontrar a Kona, el perro que acompañaba a la montañera de 27 años fallecida en Panticosa
  8. 8

    El GOe abre las puertas de su universo gastronómico
  9. 9 El camping de autocaravanas de Oriamendi ya tiene licencia de obra y abrirá en verano de 2027
  10. 10

    La cúpula del Bellas Artes descubre sus máscaras inspiradas en las originales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Hamás intenta incluir a tecnócratas afines en el futuro gobierno de transición de Gaza

Hamás intenta incluir a tecnócratas afines en el futuro gobierno de transición de Gaza