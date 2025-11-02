Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un miliciano vestido de negro se dirige al camión mientras otros dos dejan al conductor tendido en la mediana de la carretera cerca de Khan Younis. X

Un dron graba a Hamás en pleno robo de un camión lleno de ayuda en Gaza

EE UU urge a cesar los saqueos y dejar de «privar al pueblo» de recursos humanitarios mientras la milicia rechaza el vídeo donde una presunta patrulla golpea al chófer y se lleva el vehículo

T. Nieva

Domingo, 2 de noviembre 2025, 15:23

La última polémica en la frágil tregua en Gaza tiene que ver con un aparente robo de ayuda humanitaria por parte de Hamás, que ha ... llevado a la Casa Blanca a lanzar una nueva advertencia sobre la milicia islamista. El Comando Central de Estados Unidos ha publicado un vídeo en el que se observa a «presuntos operativos» de la organización en el momento en el que obligan a un transportista a detenerse en una carretera al norte de Khan Jounis y, después de golpearle y arrastrarle hasta la mediana, se apropian de su tráiler cargado de cajas de alimentos y material de primera necesidad para la población.

