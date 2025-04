El coronavirus golpea a la casa real de Arabia Saudí

Mikel Ayestarán Jerusalén Lunes, 13 de abril 2020, 20:05 Comenta Compartir

«Las órdenes consisten en estar listos para atender a VIP en todo el país. No sabemos cuántos casos recibiremos, pero la alerta es alta», rezaba el mensaje enviado hace unos días por los responsables del hospital King Faisal a los principales doctores del centro. 'The New York Times' tuvo acceso a este mensaje en el que se pedía además «trasladar a los pacientes crónicos lo antes posible» y sólo aceptar «casos extremadamente urgentes».

La alerta se envió tras el ingreso en la UCI del gobernador de Riad, el príncipe Faisal bin Bandar bin Abdulaziz al Saud, nieto del rey Salmán de 70 años, que sufre coronavirus. Círculos próximos a la familia real revelaron al diario estadounidense la preocupación en el seno de la familia real porque al menos 150 miembros, muchos de ellos recién llegados de Europa, podría estar infectados.

La preocupación en el seno de la casa real se ha traducido en la adopción de medidas muy rigurosas en todo el país para intentar frenar la pandemia. Hasta el momento 59 personas han muerto en el reino, la cifra de contagios es de 4.462 y hay más de 40.000 personas en cuarentena.

'The New York Times' detalló que el rey Salmán, de 84 años, se encuentra aislado en un palacio situado en una isla del mar Rojo, cerca de Yeda, mientras que el príncipe heredero y auténtico hombre fuerte del país, Mohamed bin Salmán, de 34 años, se habría retirado también en algún lugar de la misma costa con el núcleo duro de su Gobierno.