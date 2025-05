El várdulo Luntbelsar y Roma

Iñigo Puerta San Sebastián Miércoles, 28 de mayo 2025, 15:53 | Actualizado 16:27h. Comenta Compartir

Hasta la segunda mitad del siglo XX, la historia no había dado evidencias de la presencia romana en nuestra tierra. La idea de una comunidad hostil, feroz e irreductible que rechazó a las columnas romanas y de ser una tierra poco atractiva para el imperio ha perdurado en nuestro imaginario reciente.

Euskal Herria es mi tierra madre. Un país al que amo apasionadamente. Una tierra mágica y antigua de una belleza sobrecogedora.

Nos gusta pensar que nuestra historia como pueblo es un misterio único e indescifrable. Una historia romántica envuelta en viejas creencias, sin nombres ni fechas precisas. Pero eso no es historia.

Esa es la mitología de un pueblo. He dedicado casi toda mi vida al estudio de Euskal Herria y a la investigación de su historia y su cultura. Hoy asistiremos a uno de los momentos más emocionantes de nuestra historia.

El tiempo en el que Roma dominó nuestra tierra y nuestro mar. La vieja creencia de que los antiguos habitantes de Baskonia no sucumbieron al poder de las águilas de Roma está siendo, sin embargo, contrastada por una cascada de nuevos descubrimientos arqueológicos. Son unos hallazgos e hipótesis sorprendentes que sugieren una explicación más compleja de la romanización vasca de la que teníamos hasta ahora.

¿Qué relaciones mantenía Roma con los pueblos que habitaban lo que hoy llamamos Euskal Herria? ¿Impusieron los romanos su lengua y su cultura por la fuerza o se valieron de otros medios para difundirla? Quiero invitarles a un viaje en el que descubramos juntos una nueva historia de los vascos, más allá de las leyendas y los mitos.

Quiero contarles una historia de Baskonia. Según nos cuentan los propios romanos, antes de la llegada de las águilas de Roma al territorio que llamamos Euskal Herria, estas tierras estaban habitadas por los pueblos Bascón, Autrigón, Cadiete y Bárbara. Roma, estratégicamente situada en el centro del Mediterráneo, es una ciudad-estado que tras sucesivas guerras ha logrado el control de toda Italia central y meridional.

Su ambición es insaciable y parece que no hay ningún pueblo que se le pueda resistir. La gran potencia militar que dominará en la antigüedad todos los territorios, desde el oriente medio asiático a las últimas costas del Atlántico, está empezando a desplegar sus alas. Pero Roma sabe que si quiere sobrevivir en Italia, tiene que continuar expandiéndose más allá de sus fronteras.

Tiene que luchar en el exterior. Tiene que pasar la difícil prueba de las guerras públicas, enfrentándose a la otra gran potencia militar y naval del Mediterráneo oriental, la ciudad de Cartago, en la actual Tunis. El lugar de conflicto en el que Roma y Cartago se verán las caras es Iberia.

La República de Roma le cambiará el nombre y pasará a llamarla Hispania. Hasta donde hoy sabemos, las águilas de Roma penetraron por primera vez en las tierras de Baskonia, en el año 208 a.C. ¿Pero por qué vinieron aquí los poderosos romanos? Por una guerra, pero no contra nosotros, sino por la guerra que libraron en Iberia contra Cartago hace 2300 años.

Para entonces, Cartago ya ha fundado Cartagonova, Cartagena, en Murcia. Desde Cartagena saldrá Aníbal con sus elefantes a través del Pirineo catalán para arrasar Italia. Y desde la base de Cartagena reunirá su hermano Asdrúbal a un ejército de mercenarios celtíberos para reforzarle en el intento fallido de destruir Roma.

Pero ante esa amenaza, Roma envía a sus legiones a Iberia, al mando de sus mejores generales, los Scipiones. En el 208 a.C., Roma toma el control de Ampurias y comienza su expansión en Hispania, que durará siete siglos. Las águilas de hierro de Roma se enfrentaron y derrotaron a Cartago en múltiples escenarios sangrientos de la península ibérica, pero sobre todo a lo largo del Valle del Ebro.

Están ya a las puertas de Navarra. En el invierno del año 209 a.C., los vascones fueron testigos involuntarios de las guerras púnicas en su propia casa. El ejército del cartaginés Asdrúbal atravesó toda Baskonia en dirección a Aquitania, en el último intento de reforzar a su hermano Aníbal en el asalto final a Roma.

Una de las hipótesis que barajan los expertos es que las tropas de Asdrúbal cruzaran el Pirineo Navarro por una vía prehistórica, por el collado de Arnósteri, al pie del monte Urgur. Lo que es seguro es que los espías romanos no les perdieron nunca de vista, así que ellos también anduvieron por estos parajes. Los arqueólogos e historiadores actuales no han encontrado ninguna evidencia de que los vascones se enfrentaran militarmente a los romanos.

Es más, cada vez parece más claro que Roma contó desde el principio con los vascones como uno de sus más fieles aliados locales, hasta el punto de que creó para ellos una demarcación de territorio separada del resto del Pirineo, independiente, que permitió a los vascones, siempre bajo la tutela de los romanos, expandirse por ciudades y pueblos que antes habían pertenecido a otros pueblos, dándoles importantes poblaciones en el Valle del Ebro, como Calahorra, Calagurris o Cascantion. Para algunos expertos, este pudo ser el nacimiento de Vasconia, la Vasconia romana.

Pero el dominio completo de todo el norte de la península tardó todavía mucho en llegar, porque a los romanos no les interesaban estas regiones en apariencia tan pobres. Mientras no les dieron problemas, no se ocuparon de ellas. Con casi toda España ya conquistada por Roma, excepto la cornisa cantábrica, a mediados del siglo I a.C., los astures y los cántabros empezaron a agitarse y a hacer incursiones de rapiña en los territorios vecinos más ricos y pacíficos. Los cántabros eran una nación de lengua celta, potente y bien organizada, y Roma decidió declararles la guerra total. Pero los cántabros resistieron más de una década y sólo cedieron tras librar sangrientas batallas en los montes de la cordillera, después de lo cual fueron masacrados. La lucha contra los cántabros fue una guerra importante para el joven imperio romano.

Además de Augusto, en aquella operación militar a gran escala, tomaron parte algunos de los mejores hombres de Roma. Entre ellos un personaje que a los vascos nos interesa especialmente, el procónsul de Aquitania, el astuto y veterano general Valerio Mesala Corvino. Hoy se piensa que para mantener unidas las líneas de aprovisionamiento del ejército romano entre la Galia y el frente militar de Cantabria, Mesala Corvino pudo tratar de asegurar el control del estado de Roma sobre todos los territorios intermedios de la costa y por tanto sobre las actuales Guipúzcoa, Vizcaya y el norte de Álava.

Estas eran las tierras de los pueblos Bárdulo y Cariete, y aunque no hay casi ningún indicio de que fueran hostiles, Roma tenía que cerciorarse de que no se sentirán tentados de unirse a los cántabros. No hay noticias claras de cuando conquistó Roma la Euscalería Occidental, sometiendo a los Bárdulos y Carietes, a los pueblos que hoy en día constituyen Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. El Senado le concedió a Mesala Corvino el triunfo, y algunos piensan que para inmortalizar su gloria pudo ordenar entonces la construcción en una de las cimas del Pirineo Navarro de uno de los más enigmáticos monumentos de la romanización de Euscalería.

Los romanos celebraban los triunfos construyendo lo que llamaban trofeum, monumentos que se erigían en lugares estratégicos de las regiones en las que habían realizado una gran conquista. Eran grandes plataformas en las que ofrecían sacrificios rituales y sobre las que colocaban los despojos militares de los ejércitos vencidos. Los expertos creen que la misteriosa torre de Húrculum es un trofeo.

Este impresionante cortado de casi 100 metros de altura domina una de las vías naturales más antiguas de acceso a la península ibérica. Este fue el lugar escogido con toda la intención para que lo viera mucha gente y desde mucha distancia, para que las poblaciones indígenas reconociesen que este territorio había sido plenamente dominado y sometido al poder de Roma. En el momento en que se construyó esta torre trofeo, absolutamente todo el territorio de la actual Euscalería debía estar ya sometido al Imperio Romano y no hay ninguna evidencia histórica de que jamás volviera a rebelarse.

En el Museo del Prado se exhibe una escultura que formaba parte del monumento fúnebre de Mesala Corvino. Representa al genio de Mesala Corvino encarnado en el águila majestuosa y triunfal de Roma, levantando el vuelo sobre una montaña de despojos, llenos de corazas, escudos y armas arrebatadas a los pueblos enemigos de Roma. Es muy probable que alguno de estos cascos fuera vasco.

Hasta donde hoy sabemos, la conquista de las tierras de Euscalería fue rápida, integral y muy poco conflictiva. Sin embargo, sus consecuencias directas fueron duraderas y profundas. Fuimos una provincia más de Roma durante 500 años.

A través de los cañones y desfiladeros que ascienden desde el río Ebro hacia los Valles Cantábricos se completó la conquista del oeste de Euscalería. Por lugares como el Valle de Cuartango, que se domina desde la Peña Marinda, una puerta estratégica abierta por el río Vallas hacia Álava y Vizcaya. Venimos hasta aquí siguiendo los pasos del ejército de Roma, porque este es, hasta el momento, el único punto de Euscalería en el que sabemos que hubo resistencia armada a la invasión.

Estamos en el escenario real de una batalla desconocida de la antigüedad. En el año 38, antes de la era cristiana, aquí se produjo un combate del cual no teníamos ninguna noticia por las fuentes históricas. Ni siquiera está claro cómo se llamaba el pueblo indígena que habitaba esta región.

Podían ser los carietes venenses o, más probablemente, los autrigones, por su proximidad a los grandes poblados de esa etnia situados en la mureva burgalesa. Pero sabemos que hasta aquí, al pueblo de Andagoste, llegaron una tarde las águilas de Roma. Sobre la colina de Andagoste, algunos cohortes del ejército enviado por Mesala Corvino comenzaron a edificar su campamento con la intención de pasar la noche.

Sabemos que tomaron todas las precauciones defensivas habituales de un destacamento veterano. Los soldados romanos se sentían en territorio hostil y es muy posible que se supieran observado desde que cruzaron el cañón de Suvijana. Se prepararon para defenderse, pero no tuvieron tiempo suficiente.

De pronto fueron atacados con una lluvia de proyectiles, flechas, jabalinas y piedras. El arqueólogo José Antonio Charán, que fue quien descubrió el escenario de la batalla de Andagoste, ha estimado por el tamaño del campamento romano que en él fue derrotado un destacamento de unos 1.500 legionarios. Muchos lograron huir, pero los restos abandonados de armas, calzado militar y proyectiles de plomo para las ondas demuestran que en aquella ocasión los indígenas plantaron cara con éxito a Roma.

Mientras, Cantabria estaba aún por conquistar y le quedaba todavía más de una década de independencia. Allí sí que hubo grandes batallas e incluso suicidios colectivos de la población local, que fue brutalmente reprimida. También en esa época se acabó con los últimos focos de resistencia indígena en Álava y Vizcaya.

Los guerreros vascones posiblemente se integraron ya como mercenarios en el ejército romano. Adoptaron las modas de Roma, la escritura, empezaron a escribir con alfabeto latino, aunque todavía con sus nombres indígenas, y se asimilaron a la forma de vida de los romanos, que consideraban irresistiblemente atractiva. Roma no tenía especial interés en imponer su cultura y sus formas de vida a los pueblos dominados.

Pero su civilización era tan rica y deslumbrante que todos los sometidos querían imitarla y triunfar en el imperio. ¿Cómo resistirse a las termas y baños públicos? ¿O a las comodidades de la vida doméstica y los espectáculos al estilo romano?

A comienzos de la nueva era, en el siglo I, ya se había creado una red de pequeñas ciudades, villas, granjas y centros de trabajo, perfectamente integrada en la administración del Estado romano y sometida a su régimen económico. Uno de los mejores ejemplos de la romanización lo encontramos en Santa Criz, la pequeña Pompeya vascona. En Santa Criz, en el pueblo navarro de Slava, en la punta de una colina, en un cerro extendido, se está excavando, desde hace algunos años, uno de los centros romanos más monumentales que conocemos en toda la región.

Un lugar que está produciendo extraordinarios hallazgos y también muchas preguntas y muchas cuestiones. Para tratar de resolverlas, estamos con una de las arqueólogas codirectoras de la excavación, que es Rosa Armendariz. Le queremos preguntar a Rosa, ¿qué estáis haciendo aquí?

¿Qué estáis encontrando aquí? ¿Qué lugar es este?

[Orador 2]

Pues esto es lo que ves, es un reflejo de Roma. Una gran ciudad, una ciudad al uso, una ciudad del imperio.

[Orador 1]

¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo están aquí? ¿Desde cuándo se está una ciudad romana al uso, como dices?

[Orador 2]

Bueno, pues por lo que llevamos excavando estos últimos años, creemos que puede tener 2.000 años. Hay una ciudad nombrada por Ptolomeo, que sí, por las coordenadas que él marca, se podría corresponder con esta ahí, Nemanturisa.

[Orador 1]

Nemanturisa podría ser el nombre que proponéis.

[Orador 2]

Puede ser Nemanturisa, sí. De todas formas, es que no es determinante. Si se llama Nemanturisa o se llama Arsaos, pues es que casi da lo mismo.

Lo que cuenta es la evidencia, la realidad, la carnalidad de lo que estamos viendo.

[Orador 1]

Bueno, pero si un geógrafo instalado en Alejandría, en el centro del saber del mundo clásico, tiene ya en mente que una de las ciudades importantes, precisamente perteneciente a los vascones, pudo ser Nemanturisa, esta por su ubicación y por las dimensiones y calidad de la misma, a mí me parece una hipótesis muy interesante.

[Orador 2]

Sí, lo que pasa es que estamos hablando ya casi del siglo II, y es que lo que estamos viendo aquí es que nos lleva al cambio de era, es que nos lleva a Augusto, prácticamente. Entonces, ¿por qué fuentes más antiguas no la nombran? ¿Dónde está?

¿Por qué es desconocida? Es que es una pregunta... El interés económico que podía tener la zona la verdad es que es bastante difuso.

El interés agrícola es mínimo. Sí que puede tener algún interés minero. Hemos visto que hay minas que ya se explotaron desde la edad del bronce, minas del calcolítico, y también tenemos restos de minas de plata y de hierro.

Y en esta zona de la ciudad lo que hemos visto es que lo que domina es el mestizaje. Lo hemos visto en la epigrafía y lo estamos viendo en la mezcla de cultura material que aflora, en los restos de sus vasijas, de sus armas, en los restos de sus aderezos. Sí, una mezcla muy íntima entre las dos poblaciones.

Se llevaban estupendamente.

[Orador 1]

No fue solo un episodio circunstancial de convivencia de ocupantes romanos y población indígena vascona, sino que conviven y ya se integran durante mucho tiempo en esta ciudad.

[Orador 2]

Durante mucho tiempo, sí. La población vascona y los romanos estuvieron durante todo el imperio. De hecho, en el siglo III sí que conocemos por datos epigráficos que se rehace la calzada que circulaba a los pies del cerro.

Y luego por otros restos materiales sí que vemos que podemos adelantar la cronología incluso hasta el siglo V, pero después sigue habiendo... O sea, la población, se olvidaría la ciudad romana, pero la gente sigue viviendo aquí y en las fuentes medievales se habla de algunos fuegos. También es una noticia un poco oscura, como todo lo que acompaña a la Edad Media, pero sí que se habla de población.

Y después de la población de la Edad Media también se habla de una iglesia, de una iglesia, de una ermita. En algunos momentos fue monasterio y en otros momentos fue ermita que se desacralizó a finales del siglo XVIII. De lo cual todavía no hay nada al aire.

[Orador 1]

¿Dedicada a quién?

[Orador 2]

Pues no se sabe, pero por el topónimo Santa Cris puede derivar de Sanquiric, una forma eusquérica de nombrar a Sanquiric, que precisamente es uno de los agiónimos más antiguos que se documentan en Navarra.

[Orador 1]

Una de las cosas que más nos ha sorprendido al visitar Santa Cris es que al otro lado de la colina del cerro con el que se alza la ciudad y los principales edificios públicos hay una vaguada unida por un caminito desde la ciudad que nos lleva a un sitio que es en el que estamos que está lleno de ruinas que parecen tumbas. Como no entendemos mucho qué es lo que está pasando aquí, hemos pedido ayuda a la codirectora de la excavación, que es Pilar Sáez de Alvéniz, para que nos ayude y nos explique. ¿Qué es esto, Pilar?

¿Dónde estamos?

[Orador 2]

Una de Coropolis es una ciudad de los muertos.

[Orador 1]

¿Ciudad de los muertos? Sí. ¿Qué hacían con sus muertos?

¿Cómo los trataban? ¿Qué tipo de trámites seguían? ¿Hacia dónde se dirigían?

[Orador 2]

Aquí lo que hemos podido constatar es que el rito era de cremación. Lo mismo que en la actualidad es costumbre coger un puñado de tierra y echarlo sobre el feretro de la persona fallecida, sabemos que los romanos también lo hacían, espolvoreaban un puñado de tierra sobre la pira.

[Orador 1]

Y esperaban que fuese leve esa tierra, ¿no?

[Orador 2]

Esperaban que la tierra les fuese leve y esperaban a los dioses manes.

[Orador 1]

¿Quiénes son los dioses manes?

[Orador 2]

Los dioses manes son los dioses del inframundo.

[Orador 1]

¿Son dioses personales, son dioses colectivos, son domésticos, son familiares?

[Orador 2]

Son dioses que suelen pertenecer al ámbito de la familia, de los antepasados y que se creen que están siempre muy presentes.

[Orador 1]

¿Qué nos enseñan los muertos, Pilar?

[Orador 2]

Lo decía Tácito, creo que era. Lo que nos dicen los muertos en Santa Cruz es que a cada una de las personas que llega hasta este lugar le van a interpelar, le van a preguntar sobre él mismo, le van a decir qué es su vida y hacia dónde quiere que vayan los muertos interpelando.

[Orador 1]

Hemos dejado lejos las ciudades romanas de la Navarra Vascona y volamos hasta el extremo puesto de Euskal Herria. Estamos en la boca de la ría que últimamente llamamos Ur-Daibay y que sabemos que fue una de las zonas más intensamente pobladas y romanizadas de Vizcaya en el siglo I. En esta región, a diferencia de las grandes poblaciones vasconas que frecuentemente se transformaron en ciudades plenamente romanas, los castros de montaña de los Bárdulos y Carietes fueron abandonados, aunque aparentemente sin sufrir ataques ni destrucciones.

El latín se impuso como lengua de la administración y como vehículo de ascenso social entre los indígenas romanizados. Incluso aspectos tan íntimos y arraigados en la cultura de los pueblos como los funerales y el ritual de los muertos se adaptaron a las modas de Roma. El cementerio con mausoleos de incineración típicamente romanos que hemos visitado en el extremo oriental de Navarra tiene un hermano gemelo en Bermeo, en la punta norte de Vizcaya.

Los expertos dicen que las tradiciones funerarias son uno de los rasgos culturales más íntimos e importantes para identificar y diferenciar a las civilizaciones del pasado. Por este motivo, la identidad entre los funerales en el este de Navarra y en la costa vizcaína nos sugiere que ambos pueblos, vascones y bárdulos en este caso, habían asumido voluntariamente y compartían la misma cultura romana. Estos son los mausoleos de Tribis.

El doctor, el arqueólogo Juan Josepeda, ha trabajado en estas excavaciones desde el año 2013 y nos puede explicar qué son estas tumbas, qué es este lugar.

[Orador 2]

Son unas sepulturas de tipo romano. Estamos aquí ante varios mausoleos, o sea, construcciones de planta rectangular, en cuyo interior se depositaban los restos de los cadáveres previamente quemados. Se trata seguramente de estructuras familiares.

¿Cuántas son? ¿Cuántas conocemos aquí? Hemos localizado 10 monumentos, 10 mausoleos, y también hemos localizado los lugares en los cuales se quemaban los cadáveres, los sustrina, que es el término con el que los llamaban los romanos.

Son lugares muy sencillos, son fosas excavadas en el suelo que servían para airear, para crear un flujo de aire que avivase el fuego y de esta manera se pudiesen quemar los cadáveres.

[Orador 1]

Luego se recogían los huesos y se depositaban en el interior de estos recintos que tenemos aquí al lado. Y cuando se construyen los primeros mausoleos aquí en Tribis, en Bermeo, casi delante de Machichaco, ¿qué pueblo o qué etnónimo, cuál es el nombre de la población local?

[Orador 2]

Esta es una cuestión un tanto problemática. Primero, porque no hemos localizado todavía el lugar en el cual vivían estas gentes. Tenemos la necrópolis, que es el lugar de enterramiento, que es una excepcionalidad, es muy raro encontrar las necrópolis.

Y, sin embargo, no hemos localizado todavía el lugar en el que vivían.

[Orador 1]

La ciudad de los vivos.

[Orador 2]

Claro, eso tiene mucha importancia, porque según el tipo de lugar, estamos ante una ciudad, ante una granja, ante un poblado, y podemos ver así el grado de aculturización de estas gentes, ya que el tipo de monumento que nos encontramos aquí es muy romano, muy romano provincial, pero es romano.

[Orador 1]

Y, sin embargo, por lo que sabíamos, los pueblos indígenas locales que hasta un siglo antes estaban funerando a sus muertos o incinerando a sus muertos aquí, utilizaban unas formas o unos rituales diferentes, no tanto el de la incineración, quiero decir, sino los símbolos externos, la arquitectura. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué en tan poco tiempo los abuelos se enterraban con estas estelas con formas desbásticas y los nietos se entierran o marcan sus tumbas de esta manera?

[Orador 2]

Adoptan un modelo que, sin romper con la tradición del propio rito funerario, que es el de la cremación de los cadáveres, que al menos está en uso desde el año 1000 a.C., por poner una fecha muy redonda, lo que hacen es adoptar unos elementos que son propios de otra cultura, que es una cultura mediterránea, como es la cultura romana, y se adaptan con el lenguaje local, a la manera local. Se hacen las construcciones como los mausoleos romanos, pero se utiliza la piedra, el barro, y por lo que sabemos, en el interior no hay grandes urnas, no hay grandes ajuares, sino simplemente las cenizas acompañadas de un pequeño vaso, de un objeto que se usa en el ritual funerario, sin grandes, por tanto, ostentaciones. Se trata de seputuras modestas, pero la señalización es típicamente romana.

Además, sorprende el número de los mausoleos. No es nada habitual encontrar una cantidad de este tipo, una densidad y una organización de la necrópolis, como la vemos aquí, con las tumbas perfectamente ordenadas, muy juntas unas a otras y perfectamente comunicadas entre sí. Es una excepcionalidad este tipo de paisaje funerario en esta zona.

[Orador 1]

¿Estas gentes, las poblaciones indígenas, se romanizan, adoptan estas modas culturales en la forma de funerar a sus difuntos por imposición romana o por seducción?

[Orador 2]

Hay un mestizaje muy rico, pero sí que se adoptan formas culturales que son romanas, porque son atractivas. No hay una imposición, al menos por lo que sabemos, los romanos no romanizan. Las gentes se romanizan, se adoptan elementos culturales porque son atractivos, y muchas veces también por una mera cuestión práctica, porque permiten medrar socialmente.

Hay que comunicarse con el entorno, y en estos momentos el entorno es mucho más amplio. El paisaje vital de estas gentes se ha incrementado. El panorama que pueden abarcar es mayor.

[Orador 1]

En apenas un par de generaciones, el paisaje de referencia en el que vivían los pequeños pueblos indígenas de Euskal Herria se amplió inmensamente. De pronto, su marco de vida ya no era solo el valle o su aldea solitaria, sino que era todo el imperio romano. En los puertos, en las villas agrícolas, en las magníficas casas de ciudades como esta de Belella, en Iruña, de Alhaba, todo el que pudo soñó con vivir a la romana.

Roma revolucionó nuestro pequeño mundo, creando de la nada puentes, calzadas pavimentadas, ciudades con calles ordenadas y murallas de sillería, casas con patios de columnas, cisternas de agua, sistemas de calefacción, mercados abastecidos con productos de todo el imperio. Y, sobre todo, nos aportó una cultura sofisticada que utilizaba como vehículo el alfabeto y la lengua latina, una oferta global que era imposible rechazar. Está definitivamente claro que los romanos llegaron hasta nosotros y nos conquistaron, integrándonos como una provincia más en su sociedad, en su administración y en su cultura.

Ante esta nueva certeza que están poniendo al descubierto los arqueólogos, surgen también nuevas preguntas. ¿Aportamos nosotros a Roma algo valioso? ¿Cómo fueron las relaciones entre el poderoso imperio y los pueblos de nuestros antepasados, estrechas y cordiales o tensas y recelosas?

Y, sobre todo, una de las cuestiones más discutidas en nuestra historia y que más se ha mitificado. ¿Hasta dónde llegó la romanización de las tierras de Euskal Herria? ¿Por qué medio se difundió?

Probablemente, si nuestros antepasados cambiaron, fue tanto por deseos propios de imitación como por imposición exterior. Pero, a pesar de la rotundidad y abundancia de los nuevos hallazgos arqueológicos, mucha gente se lo sigue preguntando. ¿Hubo espacios libres de la autoridad de Roma?

¿Lugares de las montañas vascas hasta los que no llegó el poder del imperio? La respuesta es que no. Don Julio Carvaroja planteó en su tiempo una inteligente teoría según la cual los romanos habrían dividido administrativamente Baskonia en dos regiones diferenciadas.

Al norte, el Saltus Baskonum, y al sur, el Ager Baskonum. Esta división comportaría dos ámbitos culturales, lingüísticos e incluso políticos muy distintos. El Saltus correspondería a las montañas y los valles del Pirineo, sería el bosque primitivo, teóricamente poco romanizado.

Geográficamente, un buen ejemplo del Saltus Baskonum podría ser la comarca de Valderro, en torno al recientísimo descubrimiento de la ciudad romana de Ituriza, en Espinal Burrete, en Navarra, al pie de los Pirineos. Y el Ager sería el conjunto de las tierras llanas más cultivables del Valle del Ebro. Se correspondería con las tierras ricas del sur cerealista y vinatero de Navarra.

En esta zona, hasta la fecha, uno de los mejores ejemplos es la extraordinaria ciudad romana de Andelos, en la localidad de Andión, en Mendigorría, con los restos de su acueducto, su singular depósito de agua y las magníficas casas con mosaicos en el suelo. Esta teoría está siendo profundamente revisada en la actualidad, porque para los romanos no tenía ningún sentido esta división. El ejército lo unificó todo y la administración romana lo integró plenamente en el imperio.

Una de las hipótesis más innovadoras para entender el verdadero significado de qué era para los romanos el saltus bascon es la que ha propuesto recientemente la arqueóloga Merche Urteaga. Merche, ¿existió alguna vez el famoso saltus basconum? Y si existió, ¿dónde estaba, qué abarcaba y qué era?

[Orador 2]

Saltus es un término polisémico, que quiere decir muchas cosas, y Caro Baroja se centró en lo de bosque.

[Orador 1]

El bosque. Bárbaro, salvaje...

[Orador 2]

Efectivamente, el saltus, por un lado, el bosque, y el águer, la zona agrícola, cerealística, por otro, la vertiente mediterránea y la vertiente cantábrica. Pero bueno, ese modelo es mucho suponer, porque solamente hay una cita al saltus basconum, que es la de Plinio, y solamente hay una cita al águer basconum, que es la de Tito Livio.

[Orador 1]

Y de todos los posibles significados del término saltus, ¿cuál es el que tú prefieres?

[Orador 2]

Saltus es un territorio que tiene autonomía administrativa. Y ahí están los saltus del norte de África. Esos saltus de época neroniana, en la que los habitantes se dirigen, además, al emperador, porque el propietario del saltus no está respetando sus derechos.

Entonces, saltus quiere decir eso, una finca, una explotación que tiene autonomía administrativa. No es ni una cívitas, ni es una provincia, o sea, está al margen de las figuras administrativas que utilizamos habitualmente, o que utilizaron los romanos.

[Orador 1]

¿Autonomía para hacer qué?

[Orador 2]

Ahí está.

[Orador 1]

¿Para dedicarse a qué?

[Orador 2]

El saltus basconum puede ser la minería, el distrito minero de Hoyaso, porque Hoyaso tiene razón de existir, porque en su entorno hay unas grandes explotaciones mineras.

[Orador 1]

¿Son estas?

[Orador 2]

Estas son parte.

[Orador 1]

Parte de ellas.

[Orador 2]

Una mínima parte de los kilómetros y kilómetros de vaciados que hicieron los trabajadores, los mineros de época romana, desde época de Augusto aproximadamente en 200 años. Y el centro administrativo, porque la minería estamos acostumbrados a ver que hay unos esclavos que son los que con grilletes están trabajando, y la mayor parte de los trabajos mineros se hacen en concesión administrativa y por asalariados.

[Orador 1]

Y son técnicos expertos.

[Orador 2]

Hay unos que son técnicos, que son los que hacen la topografía, los que van marcando las alineaciones, los que van marcando los niveles, etc.

[Orador 1]

¿Cuál es el elemento en el paisaje que nos permite ubicar el gran distrito metalífero romano? ¿Cómo lo llamamos a estas montañas?

[Orador 2]

Relativamente fácil es La Peña de Allá. Ese enorme grano que ha salido del interior de la tierra, y luego la erosión ha ido eliminando los alrededores, pero en ese proceso de creación del batolito ha generado unas presiones y unas enormes tensiones y unos cambios geológicos que fueron los que dieron lugar a un anillo de yacimientos metalíferos y no metalíferos.

[Orador 1]

El Saltus, el distrito metalífero, el distrito minero de Peñas de Allá, es uno de los puntos claves de la romanidad en Euskal Herria.

[Orador 2]

Yo creo que todas las zonas mineras. En la Euskal Herria montañosa, el interés que ofrecía al colorizador romano eran los recursos minerales. Entonces, lo que hicieron durante dos siglos fue dedicarse de manera metódica y casi industrial a sacar la plata de estos montes.

Pero todo eso requiere cantidades de trabajadores, las concesiones, lo que se paga al Estado, porque, claro, esto es un dominio público, es una propiedad pública. Roma recibe la vuelta, porque el proceso de integración no es solo de Roma hacia los pueblos conquistados, también es de los pueblos conquistados hacia Roma. Roma asimila muchas de las...

gran parte de la cultura indígena porque le es de utilidad.

[Orador 1]

Esto invierte por completo muchas de las cosas que pensábamos, por lo menos con las que yo me crié estudiando, cuando pensábamos que el Saltus era un refugio de culturas indígenas bárbaras que no habían sido prácticamente tocadas por la Romanidad.

[Orador 2]

Y de lo que creía yo, porque si no recuerdas mal... Yo, por ejemplo, en la Universidad de Valladolid, cuando era estudiante, tenía al mejor profesor de arqueología romana que se podía tener, Alberto Valil, y tengo que reconocer que le hacía muy poco caso, porque decía... Total, si yo cuando vuelva no me voy a encontrar con romanos, porque allí no había romanos.

Pero las cosas no son así. Y resulta que las evidencias romanas con las que nos encontramos pues tienen la misma importancia, están al mismo nivel que las que podemos encontrar en otros lugares de este mar esternún que era el Atlántico. No somos el modelo romano mediterráneo, somos el modelo romano del Atlántico.

Y donde hay una ciudad romana, el modo de vida romano se instala.

[Orador 1]

Cuando los expertos como Merche Uteaga afirman que en Euskal Herria se instaló el modo de vida romano, ya sea según el modelo atlántico o el modelo mediterráneo, se refieren a algo mucho más profundo que dilucidar si hubo o no hubo conquista militar de nuestra tierra. Lo que están diciendo es que durante muchos siglos fuimos romanos. Romanos de lejano origen vascón o bárdulo, cariete o aquitano, no importaba mucho, pero romanos al fin y al cabo.

Incluso algunos, desde muy pronto, fueron declarados ciudadanos romanos de pleno derecho. En este sentido, un aspecto que suele olvidarse casi siempre es que una de las vías más importantes de integración social y cultural de las provincias en el Imperio Romano fue precisamente la maquinaria de conquista, el ejército. En los primeros siglos, las orgullosas legiones de Roma estaban formadas exclusivamente por ciudadanos de infantería romanos.

Pero como los romanos eran pocos, contaron siempre con las tropas auxiliari, los auxiliares, y estos eran indígenas de las provincias. En la época romana, el arma de mayor prestigio era la infantería. La caballería era un cuerpo auxiliar más subalterno, de una categoría inferior.

De modo que los romanos reservaron para sí la infantería. Mientras a los auxiliares les dejaban la caballería ligera, con lanza corta. Los pueblos conquistados más hábiles en las artes de la guerra eran reclutados para integrar las cohortes de las tropas auxiliares, sobre todo el arma de lanceros de caballería.

Así, los conquistados se convertían, frente a otros pueblos más rebeldes y reductibles, en las alas y las garras de la águila romana. Las alas por su rapidez y las garras por el empleo de las lanzas. Las levas eran masivas.

Por ejemplo, la cohorte de los bárdulos, formada por bizcainos y guipuzuanos, llegó a ser una cohorte miliaria. Una leva de mil jóvenes en edad militar, para pueblos como estos, donde probablemente no vivirían más de 15.000 personas, suponía integrar a casi todos los jóvenes. Seguramente, casi todas las familias tenían algún hijo haciendo el servicio militar con los romanos.

Además, como las cohortes auxiliares eran unidades de reclutamiento étnico, cuando se producían bajas, siempre podían reclutarse nuevos voluntarios en las mismas zonas a partir del censo local. Además, si se comportaban con valor, muchos de ellos alcanzaban el estatus de ciudadanos romanos de pleno derecho, en pago a sus servicios. El primer emperador de Roma, Octavio y Augusto, nada más terminar las guerras cántabras, estableció la necesidad de hacer censos locales y comarcales por todo el imperio.

Aquí tenemos la noticia de un censo importante que nos afectó de lleno, en una lápida dedicada a la muerte de un censor, Cayo Moconio Vero. La inscripción dice que falleció a los 36 años, y entre los méritos que él se atribuye y los hace costar en su tumba, está el de haber hecho el censo de 24 ciudades de Vascones y de Bártulos. Desde que se publicó esta inscripción a fines del siglo XIX, los historiadores de los antiguos pueblos de la Euscalería de época romana, vuelven a analizar recurrentemente el significado de esta gran lápida dedicada a la memoria de Cayo Moconio.

Lo más probable es que este censo tuviera como objetivo prioritario el reclutamiento militar, la leva. El servicio militar en las cohortes auxiliares de Roma podía durar hasta 25 años. Y hoy sabemos que cientos de jóvenes reclutas salieron de los pueblos de la actual Euscalería para encuadrarse en el ejército romano y volvieron como ciudadanos.

Probablemente aquellos chicos se fueron de sus pueblos hablando únicamente sus lenguas nativas. Pero para cuando volvieron, aquellos que volvieron, estaban ya viejos y completamente latinizados. Hablaban ya latín, claro, pero además tenían un vínculo de fidelidad personal con sus superiores, porque en la oficialidad los jefes de estas cohortes étnicas eran siempre romanos auténticos.

El resto pertenecía a distintos pueblos provinciales. Y sabemos que estos soldados estaban dispuestos a dar su vida y su sangre por el general, que les protegía, les alimentaba, les pagaba el salario. Es sabido también que estos hombres sentían una gran devoción personal por sus mandos superiores.

¿Y aquellos jóvenes reclutas, bárdulos y vascones, ¿a dónde fueron a defender al imperio romano? Los guerreros reclutados en las provincias eran enviados a tierras lejanas de sus casas. Iban a Limes, a las fronteras del imperio, a luchar contra otros pueblos que aún no habían sido romanizados o que se rebelaban contra Roma.

A los vascones, uno de los primeros frentes en los que les tocó luchar fue en Renania, la frontera del río Rim. Durante el imperio romano, este territorio formaba parte de la provincia de la Germania Inferior. Y en este mismo lugar se encontraba la fortaleza de Gelduba, que había sido construida por el emperador Nerón.

En el otoño del año 69, ante las murallas de Gelduba se encontraban acampados miles de guerreros bátavos, galos y germanos que se habían sublevado contra Roma y estaban a punto de asestar el golpe definitivo a la guarnición que se refugiaba del interior. Pero, según cuenta Tácito, de pronto, por detrás de aquellas colinas, aparecieron cientos de vociferantes jinetes vascones que cogieron por la espalda a los atacantes y les hicieron huir en desbandada, haciéndoles creer que habían llegado todas las legiones de Roma. Eran la segunda cohorte vascona.

Y aquí, en Kelfeld, se conservan algunos restos de aquella batalla. La segunda cohorte vascona se formó de urgencia con 500 guerreros vascones reclutados en el territorio de la actual Navarra. La misión de este cuerpo auxiliar de caballería era luchar contra los rebeldes sublevados de Julius Civilis, el líder guerrero de los bátavos, los actuales holandeses.

Julius Civilis estaba a punto de arrancar al imperio la independencia total de una de las provincias más ricas, la Galia. Roma decidió desplazar varias legiones y tropas auxiliares para impedirlo y someterles. Estas hachas, las puntas de lanza, estos glandes de onda, estos cascos y armas del Museo Arqueológico de Burglín se han recogido en el escenario de la batalla en la que intervinieron los cuerpos auxiliares de las águilas de Roma, los vascones.

Tras su éxito en la liberación de Gelduba, la segunda cohorte vascona fue enviada todavía más al norte. Aquí, en el extremo de la frontera del Rhin, se encontraba el campamento de Castra Vetera, y aquí tuvo lugar, en el año 70, una de las grandes batallas de la antigüedad. Varias legiones de romanos pelearon aquí y hubo miles de muertos.

La legión más valerosa fue la Ulpia Victoriosa, pero resultó asediada, y quien vino en su rescate y levantó el asedio fueron de nuevo los vascones. Tras salir de su Navarra natal, los jóvenes vascones habían corrido durante un mes hacia el norte. Hicieron una contribución importante para Roma.

Muchos sacrificaron sus vidas luchando valientemente por el imperio. El comportamiento de las tropas de caballería vasconas fue tan heroico que a todos los que sobrevivieron a la batalla les concedieron el título de Ciudadanos de Roma. Tras la victoria, aquí se fundó la colonia Ulpia Trajana, un lugar que hoy en día se llama Xantel.

Este fue el puerto romano más importante de la flota del Rín, un puerto en el que entraban a diario más de 100 barcos. Es posible que algunos de los veteranos vascones que habían luchado en la frontera del Rín durante el siglo I se casaran y se quedaran en la zona a licenciarse, enterrándose en el vecindario de la colonia Ulpia Trajana, que se fundó aquí mismo. Estas serían sus casas en aquella época.

Pero aquellos veteranos, aquellos cientos de veteranos que volvieron al territorio de la actual Navarra volvieron convertidos en algo nuevo e inédito en su territorio. Volvieron convertidos en ciudadanos romanos. Al título de Cohorte Vasconum le añadieron, orgullosos, el título complementario de Cibes Romanorum.

Habían sido ciudadanos romanos en el Rín y volvieron como ciudadanos romanos a Euskal Herria. No sería de extrañar que algunas de las tumbas que encontramos en Euskal Herria y en Aquitania, tan perfectamente romanas en todos los sentidos y que, sin embargo, contienen nombres vascos de personas y dioses, fueran las de los veteranos que habían vuelto de la guerra luchando por y para Roma. Muy lejos de allí, a los guerreros de caballería Vardula, que habían sido reclutados en Vizcaya y Tuzcua, les había tocado prestar servicio militar en una frontera todavía más distante, casi en el fin del mundo, al norte brumoso de Britania, a más de mil millas terrestres de su patria.

Aquellos soldados iban con una misión concreta, reprimir y frenar las incursiones de los caledonos, en un lugar perdido donde los ingenieros romanos estaban planeando construir un muro de mar a mar, el futuro Muro de Adriano, para aislarse de los bárbaros antepasados de los escoceses y de sus tierras, que para ellos no tenían ningún interés. Estamos en Lancaster, en el condado de Durham, en el noreste de Inglaterra. Hemos venido aquí buscando los restos de un fuerte romano antiguo, el fuerte o el campamento de la primera cohorte de los Várdulos.

Hoy estas piedras son lo único que queda de la muralla. Los Várdulos tuvieron su campamento en el fuerte de Longobichum, en Lancaster, durante casi 200 años. Probablemente, al final, muchos de ellos solo conservasen de Várdulos el nombre, porque las nuevas levas y reclutamientos se harían con los hijos y los nietos de los que se habían quedado allí acampados, que estarían ya mezclados con las mujeres britanas o con gentes de otras guarniciones.

Pero las primeras generaciones procedían, sin duda, de la región costera de Euskal Herria y estaban orgullosas de su origen. Sabemos que combatieron mucho y, al parecer, con gran valor, porque fueron recompensados por ello. La prolongada presencia de la cohorte Várdula en los cuarteles romanos de Britania ha dejado numerosas huellas que se están encontrando en los últimos años en los lugares más inesperados.

Aquí, en las ruinas del cuartel de Vindolanda, en la última frontera del norte de Inglaterra, se ha realizado uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la arqueología británica de los últimos años. Una colección de tablillas escritas a mano, mal quemadas, encontradas en el interior de uno de los fuertes romanos. Los romanos de esta zona tomaban notas en pequeñas tablillas finísimas de madera de tilo en las que escribían con tinta de carbón vegetal disuelto en agua, una tinta que duraba poquísimo.

Los expertos suponen que, cuando uno de los pretores fue relevado del mando y se fue de aquí con su gente, probablemente devuelta a Roma, se llevó los documentos importantes y mandó encender una hoguera en el patio del pretorium para quemar los que no tenían valor. Pero la lluvia escocesa apagó aquel fuego, por lo que las tablillas no ardieron por completo y han podido ser recuperadas con gran esfuerzo. Son los documentos manuscritos más antiguos del Reino Unido y un testimonio extraordinario de cómo era la vida cotidiana en época romana.

Entre estas tablillas hay un recibo de pago a un grupo de jinetes bárdulos que prestaban servicio aquí a fines del siglo I. Lo que este documento demuestra es que antes de la construcción del Muro de Adriano, quienes patrullaban la zona de la frontera, entre otros, eran los bárdulos. Curiosamente, compartían el servicio militar como auxiliares con una cohorte bátava, los holandeses, a quienes los vascones habían ayudado a someter unos pocos años antes.

¿Quién sabe qué extrañas amistades pudieron cocerse en la gran caldera de lenguas y etnias que convivían en el ejército romano, usando un latín torpe como lengua franca para entenderse entre ellos? En el Museo Hancock de Newcastle se están reuniendo desde hace pocos años algunos de los hallazgos arqueológicos dispersos de época romana que se han encontrado en toda la región de Northumberland. Nosotros hemos pedido permiso para examinar las lápidas pertenecientes a los soldados que militaban en la corte prima fida bardulorum.

En toda Vizcaya, Guipúzcoa y Noroeste de Álava, es decir, en el Viejo Solar de los Bárdulos, no se conserva ni una sola inscripción antigua en la que aparezca escrito el nombre de este grupo étnico. Así que hemos tenido que venir a este museo del norte de Inglaterra, porque en él se guarda el mayor número de inscripciones del mundo que contienen la palabra bardulorum, o sea, de los bárdulos. En este altar dice corte prima fidae bardulorum, es decir, la primera corte de los bárdulos, la fiel.

CR, Cibes Romanorum, Ciudadanos de Roma, Equitata Miliaria, una unidad de caballería de mil hombres. Dedicada a Licinio Valeriano, su tribuno. Este es un pequeño altar que los guerreros bárdulos dedicaron a su comandante.

Como podemos ver, en este altar tenemos las mismas espásticas o lauburus que encontramos en nuestros cementerios bárdulos de Meñaca, de Berreaga, de Arrieta o de Busturia. Son los viejos símbolos solares de los bárdulos de cultura céntrica. Todas estas inscripciones nos hablan de que la fiel corte romana de los bárdulos permaneció en la frontera escocesa durante varios siglos, licenciando a sus veteranos y reclutando reemplazos de nuevos efectivos militares para defender el muro, para defender a Roma.

Aquí, en este lugar tan distante y aparentemente desolado, pero que se parece mucho a la Euscalerría Atlántica, los bárdulos, sin dejar de serlo, se transformaron en romanos. Sí, efectivamente. Hemos tenido que venir hasta aquí, al viejo muro de Adriano, a 1.500 kilómetros de Guipúzcoa, para encontrar citado una y otra vez el viejo nombre de Guipúzcoa, Bardulia. Nuestro viaje al pasado va a terminar aquí, en el legendario muro de Adriano, con las mismas vistas, en las mismas murallas y torreones donde hicieron guardia durante generaciones los soldados bárdulos, ganándose por ello la ciudadanía romana. Hasta hace pocos años, a los vascos nos gustaba pensar que habíamos sobrevivido como pueblo porque nunca nos habían conquistado las águilas del ejército romano. Hoy podemos asegurar que las tierras y gentes vascas se integraron en el imperio romano totalmente, transformándose también ellos mismos en una parte de las águilas romanas.

Fueron cientos de antepasados de los vascos, bárdulos o vascones, algunos de quienes murieron defendiendo las fronteras del imperio desde estas murallas. Y eran vascos, entre otros, quienes actuaban como agentes de romanización de estas tierras remotas. Ellos, los bárdulos, vascos como nosotros, o descendientes de vascos, estaban dentro del muro.

Los antepasados de los escoceses estaban fuera. Nosotros éramos romano. Aquí, tan lejos de casa, pero en un lugar que estuvo tan vasquizado como las colinas del último norte de Britania, nos damos cuenta de que, a menudo, nuestras ideas de identidad y pertenencia dependen mucho del lugar y del punto de vista con el que se mira la historia.

Esta es nuestra doble paradoja final. Roma conquistó, pero hizo crecer a Basconia. Y, a su vez, Basconia defendió y ayudó a expandirse a Roma.

