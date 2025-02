COLPISA | CORRESPONSALES Jueves, 30 de abril 2020 | Actualizado 01/05/2020 00:19h. Comenta Compartir

Francia Francia incluye 35 de sus 101 departamentos en la zona 'roja' de la desescalada

POR PAULA ROSAS

El Gobierno francés presentó este jueves el nuevo mapa del país dividido en departamentos 'rojos' o 'verdes', según el impacto de la epidemia de coronavirus, que permitirá aplicar diferentes velocidades en el plan de desescalada. El Ejecutivo quiere adaptar el desconfinamiento a las diferentes realidades de los territorios y dar «un máximo de flexibilidad» a los actores sobre el terreno, principalmente los alcaldes y los prefectos.

Por ahora, 35 de los 101 departamentos aparecen en rojo, incluida la región parisina y el nordeste del país. Aunque casi todo el oeste y el sur de Francia está ya en verde, hay una franja central que se ha quedado de forma provisional en naranja, a la espera de ver cómo evoluciona en una semana.

Ampliar Mercado 'Forville' en Cannes EFE

Tres criterios han servido para decidir la clasificación de los departamentos: la tasa de nuevos casos en un periodo de siete días -que permite saber a qué nivel circula el virus-, la presión que sufren los hospitales en esa región -especialmente el número de camas de cuidados intensivos ocupadas-, y la capacidad de ese territorio para hacer test a todos los pacientes que presenten síntomas y detectar a todas las personas que hayan estado en contacto con ellos. Por el momento no se han especificado qué niveles serán los que harán saltar la alarma para hacer cambiar de color a un departamento.

La tarea plantea aún muchos interrogantes. Dentro del mismo departamento puede haber comunas más afectadas que otras, y el ministro de Sanidad, Olivier Véran, ha pedido que no se viaje a zonas donde el impacto de la epidemia sea muy distinto: «si usted vive en una zona de circulación activa del virus, no intente viajar a zonas en las que el virus no circule porque, por definición, es ahí donde se corre el riesgo de difundir el virus más ampliamente».

El gobierno ya ha adelantado una serie de medidas que podrán ponerse en marcha en los departamentos 'verdes', donde podrán volver a abrir los parques y jardines el próximo 11 de mayo, y los alumnos de secundaria podrán volver a la escuela a partir del 18 de mayo.

POR rafael m. mañueco

La falta de médicos en Moscú para atender a los enfermos de coronavirus y los numerosos contagios que están sufriendo por la escasez de medios de protección ha llevado a las autoridades municipales a promover la movilización de estudiantes de medicina de los últimos cursos de carrera. La idea ha partido del alcalde de la capital, Serguéi Sobianin, quien ofrece sueldos de 100.000 rublos mensuales (unos 1.250 euros) a estos sanitarios jóvenes con estudios inconclusos.

Según la Sede Operativa de Moscú contra la neumonía Covid-19, se ofrecen varias opciones de trabajo para los estudiantes de cursos avanzados de las facultades de medicina en los hospitales involucrados en la curación del virus. En el mismo anuncio se señala que estos estudiantes deberán recibir unos cursillos rápidos de capacitación para poder tratar a los pacientes. Se les promete además equipos de protección suficientes y alimentación gratuita.

La alcaldía moscovita ya advirtió hace unos días que la apertura de nuevos hospitales y la habilitación de otros ya existentes para hacer frente al coronavirus exigiría más personal médico. Moscú es el territorio ruso en donde mayor impacto está teniendo la pandemia, que acumula más de la mitad de los contagios. Pero el reclutamiento de estudiantes se planea poner también en práctica en el resto del país y el Ministerio de Sanidad espera poder incorporar unos 40.000 a la tarea.

Sin embargo, el sindicato Alianza de Médicos, muy crítico con las autoridades rusas, pone en duda que simples estudiantes puedan desempeñar el duro trabajo que supone atender a los enfermos de COVID-19, además de poner en riesgo su propia salud. Así lo estima Irina Kvasko, representante de la organización, que también cuestiona que se les vaya a pagar realmente 100.000 rublos el mes. Según sus palabras, «en muchas regiones de Rusia, incluyendo Moscú, hay ya quejas de médicos sin contrato que aseguran no estar recibiendo ningún tipo de salario (...) si eso lo hacen con profesionales ya consolidados qué no harán con estudiantes».

Por otro lado, la líder de este sindicato, Anastasia Vasílieva, vinculada al principal opositor ruso, Alexéi Navalni, denuncia que «los médicos que trabajan en hospitales no especializados no disponen de medios de protección suficientes«que les proteja del contagio y temen plantear el problema ante sus superiores y estos ante las autoridades por miedo a represalias».

El epidemiólogo del Ministerio de Sanidad ruso Nikólai Briko informa que desde el comienzo de la epidemia en Rusia han fallecido ya 70 médicos por coronavirus y alerta de que los contagios entre el personal sanitario siguen en ascenso. Rusia registra ya más de 100.000 infectados por coronavirus, más de las mitad de los cuales corresponden a la capital del país, y más de un millar de muertos.

Alemania Un estudio alemán asegura que los niños son tan infecciosos como los adultos

POR JUAN CARLOS BARRENA

Un estudio preliminar realizado por el Hospital Universitario Charité de Berlín por el virólogo alemán Christian Drosten llega a la conclusión de que los niños son tan infecciosos como los adultos a la hora de propagar el virus Sars-Covid-19. «No existe diferencia significativa alguna entre niños y adultos», señala Drosten en su «podcast» diario que, entre tanto, escuchan regularmente con atención millones de alemanes. Se trata del primer análisis mundial que se centra en la difusión de la enfermedad por parte de menores y subraya que, en su fase infecciosa, estos pueden contagiar a otras personas, también de la propia familia, como cualquier otro adulto. Con una gran diferencia. Mientras muchos adultos, de media la mitad, muestran síntomas como tos, fiebre o problemas respiratorios, los niños propagan generalmente los virus sin mostrar ni una sola huella de la enfermedad. Y no resultan realmente enfermos.

«Debemos tener por ello suma cautela con la reapertura de colegios y jardines de infancia en la actual situación, en la que una gran mayoría de la población aún no es inmune y los contagios solo pueden ser mantenidos a un nivel bajo con medidas no farmacológicas», concluye el equipo investigador de Drosten. Los científicos reconocen que su estudio no puede considerarse representativo por el bajo número de casos positivos analizados, pero lo consideran una seria advertencia a la espera de incrementar el grupo de pruebas. En total estudiaron los casos en Berlín de 37 niños en edad de acudir a la guardería, 16 niños de básica y 74 menores adolescentes, pero subrayan que a nivel mundial solo se tienen registrados desde el comienzo de la pandemia los casos positivos de contagio de 1.065 niños. Los análisis realizados con las mucosas revelan además que cuanta mayor es la edad del menor mayor es también la carga de virus, aunque todos propagan la enfermedad por igual.

La ministra alemana de Educación, Anja Karliczek, cuenta con un largo tiempo de restricciones en los centros educativos por la epidemia de coronavirus. «La situación excepcional se prolongará durante el próximo curso escolar», señala Karliczek en declaraciones al grupo de diarios Funke, en las que comenta que hasta superar la pandemia habrá una mezcla de clases presenciales y digitales. Para recuperar materia educativa hay que reflexionar sobre «campamentos de verano voluntarios en las vacaciones» y quizás es posible organizar también ayudas externas con ciudadanos comprometidos que den clases particulares por ejemplo los sábados por la mañana, propone la ministra.

La mitad de los ciudadanos de Alemania consideran como la canciller federal, Angela Merkel, que el alivio de las medidas restrictivas para combatir la epidemia de coronavirus se lleva a cabo de manera precipitada. Según un sondeo del instituto de estudios demoscópicos YouGov el 50% de los consultados es de esa opinión y solo un 15% piensa que el relajo de las restricciones es demasiado lento. Un 28% estima que el ritmo actual es el correcto y un 8% no opina. Precisamente en los estados federados de Baden-Württemberg, Baja Sajonia y Renania del Norte-Westfalia, donde se pretende ejecutar un plan de tres etapas para reactivar el turismo y la gastronomía, es donde el escepticismo es mayor. Hasta un 57% de los consultados en esas regiones rechazan acelerar el alivio de las restricciones, pero también en los estados germano orientales, donde la incidencia de la epidemia es menor, predomina el rechazo al relajo de las medidas contra el Sars-Covid-19. En esas regiones un 43% piensa que es precipitado, un 18% demasiado lento y un 29% correcto.

El ministro federal de Trabajo, Hubertus Heil, tiene intención de preparar hasta el otoño un proyecto de ley para regular el teletrabajo en los domicilios particulares con claras reglas y normas a iniciativa del Partido Socialdemócrata (SPD). A medio plazo es necesario establecer la dotación uniforme de esos puestos de trabajo en el hogar, subrayó la copresidenta del SPD, Saskia Esken. Su compañero en el liderazgo del partido, Norbert Walter-Borjans, subrayó que este Primero de Mayo tiene un significado especial y que su formación exige mejores salarios para los trabajadores en las llamadas profesiones relevantes para el sistema. «Repentinamente hemos descubierto todos quienes son los que realmente sostienen esta sociedad, aquellos de los que no podemos prescindir: enfermeros y cuidadores por ejemplo o los que reponen las estanterías o atienden la caja en los supermercados», dijo Esken, quien subrayó que no se trata solo de crear y pagar libre de impuestos una prima por la pandemia, sino de mejorar las condiciones laborales de esas profesiones.

La ministra federal de Familia, Franziska Giffey, ha criticado las prioridades que se establecen en el alivio de las restricciones por la epidemia de coronavirus. «No podemos en el mismo aliento negar el columpio a los niños y a la vez reflexionar sobre como reactivar cuanto antes la temporada de la Bundesliga alemana de fútbol», afirma la ministra en el diario Süddeutsche Zeitung, en las que comenta que las discusiones sobre el relajo de las restricciones se centran en asuntos que solo importan a los adultos. «Tenemos que reflexionar también que es los bueno para los niños en nuestra sociedad», subraya Giffey, quien destaca que los niños son los que más sufren actualmente con las restricciones.

Reino Unido El Gobierno promete un análisis 'étnico' de una epidemia

POR iñigo gurruchaga

Los diez primeros muertos por Covid-19 entre el personal sanitario eran africanos, asiáticos o miembros de una minoría étnica; pertenecían a BAME, según el acrónimo con el que se denomina al 14% de la población británica, según el censo de 2011. Un análisis publicado hace una semana por la revista Health Service Journal sobre 106 sanitarios cuyo fallecimiento han publicado los medios dice que 64 eran BAME.

'The Daily Telegraph' afirma que la dirección del Servicio Nacional de Salud(NHS) ha publicado una guía interna para que se retire de la primera línea a personal de minorías étnicas, en torno al 20% de su plantilla, tras evaluar el riesgo de la persona y de su posición. El Gobierno prometió un análisis de la aparente disparidad en el efecto que tiene la enfermedad según el color de piel. Los laboristas han iniciado su propia investigación.

La encuesta de quizás mayor tamaño realizada hasta ahora sobre la población en general la publicó el Centro Nacional de Auditoría e Investigación de Cuidados Intensivos(ICNARC) el 24 de abril. El 34% de los pacientes ingresados en estado crítico por Covid, durante 24 horas, en una muestra de hospitales, no eran blancos. Más del 15% eran de origen asiático, con predominio en Reino Unido de personas vinculadas a India, Pakistán, Bangladesh o Sri Lanka.

Bajo la tabla que da el origen étnico de los pacientes, hay otra con los porcentajes, según una escala de 'privaciones'. La distribución de los ingresados entre niveles del 1 al 5, en orden ascendiente de pobreza, era: 14.8, 16, 19.6, 24.8, 24.7. Es muy posible que bajas rentas, mala dieta, aglomeración en la vivienda, salud mental,… que afectan a poblaciones inmigrantes tengan efecto en la alta mortandad.

No parece el único factor, sin embargo. El análisis del ICNARC compara la tabla de pacientes críticos por Covid-19 según su «etnia» con los porcentajes que obtuvieron entre 2017 y 2019 de pacientes críticos ingresados por neumonía vírica. Y los blancos sumaban el 88.4%, ligeramente superior al censo. Ese contraste ante dos enfermedades sugiere que puede haber factores peculiares de esta epidemia que expliquen la desproporción actual en el número de muertes.

Bélgica Las hospitalizaciones por Covid-19 continúan bajando

POR salvador arroyo

El número de fallecimientos por coronavirus ha remitido este jueves en Bélgica. La pandemia se ha cobrado la vida de 111 personas en las últimas veinticuatro horas (59 menos que las notificadas el miércoles). El último dato eleva a 7.594 el número total de decesos en el país desde el estallido de una crisis sanitaria que llevaría varios días bajo control, según defienden las autoridades sanitarias. La curva descendente es muy clara en lo que se refiere a las hospitalizaciones. Se han sumado 178 más frente a las 293 altas con lo que el número de camas ocupadas es de 3.609, 124 menos que las planteadas en el balance anterior con caída también de pacientes en sus unidades de cuidados intensivos (769, un descenso de 28).

En su comparecencia diaria, el comité de expertos que realiza el seguimiento de la pandemia en el país ha informado de 660 nuevas personas infectadas, un centenar más que en la víspera, situando el total de casos oficiales en los 48.519 casos; de los que más del 50% se concentran en el norte del país, la región de Flandes.

El país se prepara ya para la primera fase (identificada técnicamente como Fase 1a) del desconfinamiento, que arrancará el próximo lunes. Desde ese día será obligatorio el uso de mascarillas a partir de los 12 años en los transportes públicos y en las estaciones; se autoriza la vuelta a la actividad de todas las empresas (aunque se incide en seguir priorizando el teletrabajo). Y se permitirá la apertura de pequeñas mercerías o tiendas de venta de textiles, con el objetivo de posibilitar la compra de material que permite fabricarse uno mismo las mascarillas, ya que aún no hay 'stock' suficiente para garantizar el suministro a toda población.

También desde el día 4 se amplían las opciones de prácticas deportivas al aire libre. Dos personas como máximo y con residencia en la misma vivienda. Al jogging, paseos y recorridos en bicicletas, ya permitidos, se añaden otras actividades como tenis, atletismo, pesca, kayak y golf. Siempre bajo la exigencia de mantener la distancia mínima de seguridad, establecida aquí en 1,5 metros. El Gobierno federal tiene aún pendiente de publicar los detalles técnicos sobre la activación de esta y las próximas fases.

Y de cara al 1 de mayo, ante la prohibición de celebrar reuniones al aire libre, sindicatos y partidos políticos se han preparado para una conmemoración del Día del Trabajador que será virtual, con encuentros con los militantes vía internet. Desde convocatorias a través de redes sociales y Youtube para entonar al unísono la 'Internacional' o el 'Bella Ciao' hasta mítines en línea o mesas redondas como la planteada por los Verdes con profesionales de los ámbitos sanitario y de los servicios sociales.

Yemen Primeros dos muertos por coronavirus en Yemen

POR MIKEL AYESTARÁN

El ministerio de Salud en Yemen confirmó las dos primeras muertes por coronavirus en el país. Los responsables sanitarios alertaron además de la aparición de cinco casos en Aden y decretaron un toque de queda de 24 horas durante los próximos tres días en la ciudad. El país se enfrenta a la pandemia, la guerra entre rebeldes hutíes y Arabia Saudí y a las aspiraciones secesionistas del movimiento militar separatista que opera en el sur y que se ha autoproclamado responsable en esta parte del país.

Aproximadamente el 80 por ciento de os 24 millones de habitantes depende de la ayuda humanitaria, según los datos de la ONU, que alerta de la extrema vulnerabilidad del sistema sanitario para hacer frente al coronavirus.