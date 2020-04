El Kremlin considera «grave» la situación sanitaria de Moscú Un policía vigila las calles de Moscú. / EFE Algunos hospitales comienzan a estar saturados y la mayoría temen una avalancha de enfermos según avanzan los casos de contagios RAFAEL M. MAÑUECO Moscú Domingo, 12 abril 2020, 22:07

Con 1.306 nuevos casos de coronavirus registrados este domingo, 276 más que el sábado, y un total de 10.158 infectados, Moscú sigue siendo el ente territorial ruso en donde la enfermedad está teniendo mayor incidencia. La capital rusa contabiliza ya 72 fallecidos como consecuencia directa del COVID-19. Los datos referidos al conjunto de Rusia muestran un repunte de la enfermedad con 2.186 nuevos contagios. El día anterior la cifra fue de 1.667. El total se sitúa por tanto en 15.770 infectados y 130 fallecidos.

Algunos hospitales moscovitas empiezan a estar saturados mientras la mayoría tratan de prepararse ante una previsible avalancha de enfermos. Ante esta situación y con el presidente Vladímir Putin desaparecido desde el miércoles, el que ha salido a la palestra para dar explicaciones, justificar a su jefe y de paso insuflar ánimo ha sido su portavoz, Dmitri Peskov, quien el sábado dio una entrevista al Canal Uno de la televisión rusa.

«La situación en Moscú a causa de la propagación del coronavirus es grave (...) los hospitales funcionan ya en heroico modo de emergencia a causa de la gran afluencia de pacientes que están registrando», reconoció Peskov. Según sus palabras, la orden de Putin de declarar no laborables todos los días hasta el 30 de abril, para propiciar que alcaldes y gobernadores regionales decretasen el confinamiento domiciliario obligatorio, «está dando resultado y ha permitido evitar un fuerte aumento del número de infectados».

El portavoz presidencial afirmó que no existe ningún país en el mundo que esté plenamente preparado para afrontar la pandemia del coronavirus. A su juicio, «cualquier sistema sanitario tiene que operar en condiciones de extraordinaria sobrecarga», en referencia a países como Italia, Estados Unidos o España. De Alemania señaló que «también preocupa, aunque la evolución de la enfermedad está siendo allí más tranquila».

El portavoz se refirió también a la salud del jefe del Estado, quien desde el miércoles no ha vuelto a aparecer en público, ni en persona ni de forma telemática. «El presidente Vladímir Putin tiene una salud excelente (...) aunque todos los contactos se realizan a través de videoconferencia, los eventos en sí mismos se han multiplicado más de lo habitual y, por supuesto, tenemos que trabajar más intensamente», declaró Peskov ante las cámaras del Canal Uno. Según su relato, «la mayoría del personal de la Administración presidencial que realiza sus actividades se somete diariamente a una prueba de coronavirus».

Por otro lado, y en el marco de la nuevas medidas anunciadas el viernes para luchar contra la pandemia -principalmente el cese de toda la actividad económica e industrial no imprescindible durante toda esta semana-, el alcalde moscovita, Serguéi Sobianin, ha dispuesto un sistema de salvoconductos para quienes pretendan desplazarse por la ciudad en su propio vehículo o en transporte público.

Esos pases podrán empezar a solicitarse vía 'on-line' o por teléfono (SMS incluidos) este lunes y entrarán en vigor el miércoles próximo, día 15. Serán de tres tipos: por motivos laborales, para acudir a un centro sanitario, o bien por razones personales debidamente justificadas.

Quienes se trasladen a pie no necesitarán el salvoconducto, pero deberán justificar su presencia en la calle si lo requiere la Policía. Los únicos supuestos autorizados son ir a comprar alimentos, medicinas, ver al médico, tirar la basura o pasear el perro. No lo precisan militares, funcionarios, jueces, abogados, notarios, periodistas, incluidos los corresponsales extranjeros acreditados, y tampoco los guardias jurados. La orden no hace referencia al personal sanitario, aunque parece evidente que también estarán exentos.