Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mamdani, inmigrante y musulmán, defiende que en Nueva York cabe todo el mundo. EFE

Los jóvenes políticos que se comen el mundo

'Generación Mamdani' ·

Proyectan naturalidad, hablan el lenguaje de la ciudadanía y transmiten esperanza. Expertos analizan las claves del éxito de unos líderes que hacen de su edad virtud

Izaskun Errazti

Sábado, 22 de noviembre 2025, 14:17

Comenta

«Lo arreglaremos». Así de convencido se mostró Donald Trump tras conocer la contundente victoria de Zohran Mamdani, musulmán, inmigrante y socialista, en las elecciones ... a la Alcaldía de Nueva York. Lo había intentado todo el establishment encabezado por el inquilino de la Casa Blanca y magnates como Elon Musk para frenar el avance del joven progresista, de 34 años, antes de la cita con las urnas. Pero ni los mensajes amenazantes ni el dinero evitaron una elección histórica, cimentada desde la cercanía que, ideologías aparte, podría representar un punto de inflexión para los jóvenes millennials y los candidatos políticos de la generación Z. Como ya había ocurrido en otros países -en Brasil, con Lula Da Silva, o en México, con Claudia Sheinbaum-, el demócrata confirmó que ser blanco de la ira del magnate puede llegar a ser una bendición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Iñigo Letamendia, uno de los surfistas más queridos: «Fue el responsable de que los niños de Zarautz dejásemos el fútbol»
  2. 2

    Localizan a vista de pájaro el rebaño y el perro del pastor desaparecido en Urbia
  3. 3

    Localizan el cadáver del pastor desaparecido en las campas de Urbia el jueves
  4. 4 Muere Paco Marín, fundador de la ikastola Ekintza y del colegio mayor Olarain
  5. 5 Un oncólogo guipuzcoano, rumbo a Londres con la beca más codiciada de la SEOM
  6. 6 La marca guipuzcoana que aterriza en el centro comercial Urbil de Usurbil: tradición, diseño y sostenibilidad
  7. 7

    «Nos han cancelado muchas comidas por culpa de la nevada»
  8. 8 La estrategia de los 15 a 20º para mantener el hogar con calor sin que se eleve la factura de la luz
  9. 9 Pensiones 2026: Así queda el cálculo para las cuantías máximas y mínimas con su revalorización
  10. 10

    Osakidetza pisa el acelerador en Gipuzkoa tres años después de la rebelión de las batas blancas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los jóvenes políticos que se comen el mundo

Los jóvenes políticos que se comen el mundo