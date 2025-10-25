Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En el segundo día de las protestas de la generación Z contra la corrupción los manifestantes incendiaron el Parlamento de Katmandú. Europa Press

Los hijos de la frustración

La generación Z rompe con las señas de identidad de sus predecesores y extiende sus protestas por todo el mundo

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Sábado, 25 de octubre 2025, 13:29

Comenta

La mariposa ya no necesita esforzarse. En el siglo XXI, no debe aletear vigorosamente para provocar un huracán en sus antípodas. Las redes sociales transportan ... esa agitación acelerando la teoría del caos. Lo que resulta complejo es señalar cuándo y dónde comienza ese batir, el momento y el lugar en el que se produjo la primera protesta protagonizada por los miembros enfurecidos de la generación Z. Tal vez fue en Myanmar en 2021, quizás en Sri Lanka un año después. Lo cierto es que la propagación se ha intensificado en los últimos dos años, con manifestaciones más o menos violentas y exitosas en países tan diferentes y lejanos entre sí como Filipinas, Nepal, Mongolia, Marruecos y Madagascar. ¿Pero quiénes son estos lepidópteros de última hornada? Tratamos de caracterizar a los jóvenes nacidos entre 1997 y 2012.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza extrema el control de un asesino en serie que vive en Gipuzkoa tras salir de prisión
  2. 2

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  3. 3 Fallece a los 55 años Esther Uria, actriz e investigadora en pedagogía y teatro de Errenteria
  4. 4 El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno
  5. 5

    Las remeras de Orio denuncian el «trato» y la «desigualdad» sufridas por parte del club
  6. 6 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  7. 7

    «Si me hubiesen hecho caso, se habría evitado sufrimiento a muchas familias»
  8. 8 La hamburguesería que abre local en San Sebastián con un 2x1
  9. 9

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  10. 10

    La Real por fin da una alegría a su gente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los hijos de la frustración

Los hijos de la frustración