Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Emmanuel Macron y Volodímir Zelenski durante su reunión de ayer en París. EFE

Un Zelenski debilitado por la corrupción y la guerra busca renovar el apoyo de Europa

El presidente de Ucrania llega a Madrid en busca de sistemas de defensa aérea y misiles mientras un estrecho socio es investigado y el control de Pokrovsk peligra

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Lunes, 17 de noviembre 2025, 17:20

Comenta

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, no pasa por su mejor momento. Después de más de tres años y medio de guerra, el líder del ... partido Servidor del Pueblo cada vez parece más desconectado de la población ucraniana, y el aura de libertador frente la autarquía de su archienemigo, Vladímir Putin, va perdiendo lustre. Dos losas lastran su figura dentro y fuera de su país: el desgaste bélico que se refleja estos días en Pokrovsk, un nudo clave del Donbás que podría caer en cualquier momento en manos rusas, y el escándalo de corrupción en torno a las mordidas que algunos miembros de su gobierno cobraban en los contratos de la empresa estatal de energía atómica Energoatom, y que podrían alcanzar los cien millones de dólares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  2. 2 La acción que ha sorprendido a miles de personas en el Real Sociedad - Athletic y que nunca sucede en Anoeta
  3. 3

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  4. 4 Una penúltima semana de noviembre con mínimas por debajo de 0º y nieve en cotas de 200-400 metros
  5. 5 El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno
  6. 6 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  7. 7 El éxodo de los niños vascos de la guerra
  8. 8

    «El aeropuerto tendrá en 2026 más vuelos a Londres y estrenará rutas a Florencia y Glasgow»
  9. 9 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  10. 10

    Osakidetza bajará a los 45 años el cribado del cáncer de mama en 2027

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un Zelenski debilitado por la corrupción y la guerra busca renovar el apoyo de Europa

Un Zelenski debilitado por la corrupción y la guerra busca renovar el apoyo de Europa