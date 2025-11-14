Varios muertos tras arrollar un autobús a un grupo de peatones en Estocolmo
La Policía no ha concretado aún la cifra de víctimas ni ha aclarado si se trata o no de un atropello intencionado
T. Nieva
Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:10
Un autobús ha arrollado en la tarde del viernes a un grupo de peatones que se encontraba en una parada de Estocolmo con el fatal ... resultado de varios muertos y heridos. Las autoridades aún no han concretado la cifra ni tampoco han aclarado si se trata de un accidente o un atropello provocado.
«Hay personas heridas y fallecidas en el incidente. Por el momento, la Policía no ha hecho comentarios sobre el número, el sexo o la edad de las víctimas», informa el escueto comunicado policial sobre el incidente ocurrido en el centro de Estocolmo en hora punta.
En la zona se encuentran en estos momentos numerosos policías así como personal sanitario y vehículos de emergencias.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
