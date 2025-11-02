Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Varios heridos tras un apuñalamiento múltiple en un tren al norte de Londres

T. Nieva

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:10

La Policía británica ha indicado que varias personas han resultado heridas tras un apuñalamiento múltiple ocurrido en el interior de un tren --que ha sido ... detenido después del incidente-- en la estación de Huntingdon (Reino Unido), a unos 120 kilómetros al norte de Londres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

