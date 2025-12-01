La UE acelera los contactos diplomáticos para aprobar el salvavidas financiero a Ucrania

A pocas semanas de la cumbre europea de diciembre, que se celebrará en Bruselas el 18 de diciembre, los contactos diplomáticos se han acelerado para ... desbloquear el apoyo financiero a Ucrania a través del uso de los activos rusos congelados. Bélgica -país en el que se encuentran la mayoría de estos bienes inmovilizados- se resiste a respaldar la medida por sus dudas sobre los riesgos asociados a ella, pero la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ya ha adelantado que los líderes de la Unión Europea (UE) «no abandonarán el Consejo de diciembre sin un resultado sobre la financiación de Ucrania».

La política estonia ha defendido que la propuesta de la Comisión Europea para usar los activos rusos congelados, con los que se quiere ofrecer un préstamo de 140.000 millones a Ucrania, «es la opción más viable». Europa se encuentra ante una encrucijada ya que debe asegurar la ayuda militar y financiera a Kiev mientras dure la guerra. Además, asume que Ucrania necesitará unos 70.000 millones de euros anuales para mantener a sus fuerzas armadas si pacta un alto el fuego con Rusia. En este contexto, más de veinte países del bloque comunitario apoyan el uso de los activos rusos y Kallas espera que la propuesta legislativa que prepara el Ejecutivo comunitario despeje las dudas de Bélgica.

En paralelo, continúan las negociaciones entre Washington y Kiev para avanzar en el plan de paz para Ucrania, una mesa en la que no está la UE. «Confío en que los ucranianos se defiendan por sí mismos», ha destacado Kallas, quien ha asegurado que las conversaciones «están siendo difíciles, pero productivas».

La jefa de la diplomacia europea ha pedido al ministro de Defensa ucraniano, Denis Shmiga, que informe a los Veintisiete de la situación de las negociaciones y, según ha señalado la ministra de Defensa española, Margarita Robles, «en este momento no se ha dado todavía ninguna garantía de seguridad a Ucrania», lo que denota que las conversaciones están «en una fase muy inicial».

Continúa también el apoyo militar a Ucrania y el envío de munición y armas. Según fuentes europeas, se ha completado el 80% del plan para enviar dos millones de cartuchos de munición de artillería al país. Además, este mismo lunes vence el plazo para presentar los planes nacionales para la iniciativa SAFE, formada por préstamos para impulsar la compra conjunta de equipos militares. España tiene asignados 1.000 millones dentro de este programa y, tal y como ha informado Robles, de esta cantidad, 215 millones se destinarán al apoyo a Ucrania.