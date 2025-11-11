Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Militares ucranianos trasladan el cuerpo de un fallecido en la localidad de Pokrovsk. Reuters

Ucrania admite que soldados rusos se han infiltrado en su bastión de Pokrovsk

Las Fuerzas Armadas de Kiev afirman que más de 300 efectivos de Moscú se encuentran en la asesiada ciudad, una de las últimas ciudades de Donetsk bajo control del Gobierno de Zelenski

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Martes, 11 de noviembre 2025, 16:11

Comenta

El tiempo atmosférico ha jugado a favor de Rusia en el frente. Tal y como hizo el «general invierno» contra las tropas napoleónicas y las ... nazis, en esta ocasión la niebla ha ayudado a los soldados de Moscú a infiltrarse en el bastión de Pokrovsk, una de las últimas ciudades de la región de Donetsk bajo control de Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Kiev han confirmado este martes que hay más de 300 soldados rusos en la asediada ciudad, escenario de una dura batalla de desgaste desde 18 de julio de 2024.

