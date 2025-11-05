Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias de la jornada
Vista exterior de la prisión de Wandsworth, en el suroeste de Londres. AFP

Tres liberaciones por error en cárceles inglesas desatan alarma sobre los fallos del sistema penitenciario

Los tres casos, ocurridos en las últimas dos semanas, se atribuyen a fallos humanos o administrativos

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:56

Comenta

En menos de dos semanas, tres presos han sido liberados por error en Inglaterra, un hecho que ha reabierto el debate sobre la solidez del ... sistema penitenciario británico y la fiabilidad de los mecanismos administrativos que regulan la custodia de los reclusos. Los incidentes implican a dos internos del centro penitenciario de Wandsworth, en el suroeste de Londres, y a un tercero de la prisión de Chelmsford, en Essex. Los tres casos se produjeron en circunstancias diferentes, pero todos comparten un origen común: un fallo humano o administrativo que permitió la liberación de personas que debían permanecer bajo custodia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El recuerdo imborrable que deja el exfutbolista vasco fallecido en accidente de moto: «Qué tristeza»
  2. 2 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  3. 3

    La Federación Guipuzcoana llama al orden a los entrenadores por su participación en «incidentes graves»
  4. 4 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  5. 5 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  6. 6 El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos»
  7. 7

    «Hay muchísima evidencia sobre la seguridad de la melatonina»
  8. 8 El motivo por el que se valida el gol en fuera de juego del Athletic ante la Real Sociedad: «El donostiarra puede defender sin merma»
  9. 9

    Gipuzkoa reorganiza su red de acogida ante la creciente llegada de menores migrantes
  10. 10 Gipuzkoa lanza una oferta pública de empleo temporal con sueldos de hasta 3.500 euros mensuales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Tres liberaciones por error en cárceles inglesas desatan alarma sobre los fallos del sistema penitenciario

Tres liberaciones por error en cárceles inglesas desatan alarma sobre los fallos del sistema penitenciario