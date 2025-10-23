Sánchez confirma que España se sumará al programa de la OTAN para comprar armas a EEUU y dárselas a Ucrania

España es un aliado «confiable» y «comprometido». Ha sido el mensaje central del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a la cumbre de ... líderes europeos de este jueves en Bruselas. Las declaraciones del dirigente llegan tan solo horas después del nuevo rapapolvo del presidente estadounidense Donald Trump a España por negarse a destinar el 5% de su Producto Interior Bruto (PIB) a Defensa.

Las alarmas han vuelto a saltar esta madrugada con la reprimenda de la Casa Blanca al país. «No juega en equipo», ha asegurado Trump, quien se ha dirigido al secretario general de la Alianza, Mark Rutte, para pedirle que presione a España, asegurando que «podéis solucionar esto rápido». Sánchez, sin embargo, se ha mostrado tranquilo este jueves en Bruselas. «El presidente Trump sabe que desde que soy presidente no sólo hemos cumplido con nuestras obligaciones y capacidades, sino que hemos cumplido con incumplimientos que hizo el Partido Popular», ha subrayado.

El presidente ha insistido en que España «es un país confiable». «Cumplimos con nuestros compromisos y con nuestros objetivos en materia de capacidades», al tiempo que ha confirmado que España formará parte de la iniciativa que lanzó la OTAN para comprar armas a EE UU y enviarlas a Ucrania. «Somos un país comprometido con el apoyo y la defensa de Ucrania y hemos manifestado que íbamos a incorporarnos a este programa», ha concluido.