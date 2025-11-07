Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vladímir Putin y su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, en una imagen de archivo. EFE

Rusia desmiente los rumores sobre la caída en desgracia de Lavrov

Tras el fiasco de la llamada de preparación de la cumbre Trump-Putin el jefe del Kremlin supuestamente tuvo «una conversación seria» con el canciller

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:30

Comenta

El pasado martes Serguéi Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, se ausentó de la reunión del Consejo de Seguridad del país. En dicho encuentro sí ... estaban presentes otros nombres relevantes de la política nacional como Dmitri Medvedev, Serguéi Shoigu o el presidente, Vladímir Putin. Su incomparecencia fue la única de dicho encuentro y ha alimentado rumores sobre su situación complicada en el seno del poder. En dicha cita se discutieron temas tan importantes como la respuesta oficial al anuncio estadounidense sobre las futuras pruebas nucleares.

