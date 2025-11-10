Rusia se lanza a la búsqueda de reservistas para proteger sus instalaciones energéticas

Rusia ha comenzado una campaña de reclutamiento de reservistas para proteger instalaciones críticas del país tras los reiterados ataques ucranianos contra refinerías, el último hace ... solo cuatro días en Volgogrado, en el Sur, donde el gigante petrolero Lukoil opera una planta. El principal objetivo de la nueva hornada de militares será combatir y derribar los drones que amenacen este tipo de infraestructuras claves tanto para el suministro de la población como de las fuerzas armadas rusas.

La ley que permite el uso de reservistas tanto en tiempos de conflicto como de paz -Moscú no ha declarado oficialmente la guerra a Ucrania- fue promulgada el 4 de noviembre por el jefe del Kremlin, Vladímir Putin. Durante el período en que estén movilizados, los reclutas tendrán estatus de militar con todos los beneficios relacionados, como prestaciones sociales y remuneraciones. Su salario oscilará entre los 400 euros para los soldados rasos y los 1.000 para los oficiales, y se espera que reciban bonificaciones de entre 1.900 y 3.000 euros.

La medida ha sido aplicada ya por 19 regiones, entre ellas San Petersburgo y la provincia de Leningrado, además de otras del oeste del país como los oblasts de Kaliningrado, Smolensk, Tulskaya, Briansk, Pskov, Yaroslavl y Kursk; además de Rostov, Chuvashia y Tatarstán en la parte europea de Rusia; así como Tiumén y Krasnoyarsk en Siberia. Sin embargo, ni en Moscú ni en la provincia homónima se ha llevado a cabo por ahora esta fórmula de reclutamiento.

El Ministerio de Defensa aseguró que los reservistas solo serán desplazados a sus regiones de origen para tareas defensivas. Sin embargo, con la ley en la mano, las autoridades sí podrían enviarlos al frente. En las regiones fronterizas como Belgorod, Bryansk y Kursk las unidades BARS (Reserva del Ejército Nacional, en sus siglas en ruso) se establecieron el año pasado. En ese momento dependían de las autoridades locales y protegían infraestructura estratégica. Incluso en 2023 ya hubo iniciativas similares con civiles y llamó la atención entonces que algunos de estos grupos estaban compuestos mayoritariamente por mujeres.

Defender la retaguardia

En Briansk y Kursk está previsto que se creen más unidades similares a las ya existentes. En esta parte de Rusia, la más cercana al frente, los equipos de reservistas se prevé que además de defender la zona de drones también se ocuparán de impedir las actividades de los grupos de sabotaje enemigos, participar en la evacuación de civiles si es necesario y apoyar en operaciones antiterroristas. En esta zona es especialmente importante contar con personal militar para evitar que se repita lo que sucedió en Kursk, que fue parcialmente ocupada por el ejército ucraniano y voluntarios rusos anti-Putin desde agosto de 2024 hasta marzo de este año.

En Tatarstán a finales de octubre se abrió el reclutamiento de reservistas para la protección de las instalaciones petrolíferas en Kazán y Nizhnekamsk. En Bashkortostán los reservistas protegerán centrales energéticas y fábricas petroquímicas. En los últimos meses de la guerra los drones se han convertido en una parte vital de la ofensiva y Kiev ha golpeado numerosas veces a bases militares e infraestructura energética. Aunque la mayor operación fue la apodada 'Telaraña', que consiguió golpear simultáneamente en diferentes puntos del país alejados del frente, el mayor dolor de cabeza de las autoridades rusas son los ataques contra refinerías de petróleo, que han provocado que el país con las segundas mayores reservas de 'oro negro' del planeta tenga que importar combustible de otros países y mezclar gasolina con etanol y otros productos para aumentar su octanaje.