El regreso de la 'mili' a Europa: estos son los países donde ya es obligatoria o voluntaria

Desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022, la seguridad europea ha adquirido una urgencia renovada, y con ella el debate sobre la defensa nacional y la preparación de los jóvenes para el servicio militar. La guerra en el este del continente y otros elementos que añaden inestabilidad al panorama geopolítico internacional, han puesto a los Estados del Viejo Continente frente al espejo de su propia vulnerabilidad frente a amenazas externas, lo que ha llevado a gobiernos y parlamentos a reconsiderar el reclutamiento forzoso o a fortalecer los programas de servicio voluntario.

En este contexto , la Unión Europea presenta hoy un panorama heterogéneo: mientras algunos países mantienen o reintroducen la 'mili', otros apuestan por esquemas profesionales y voluntarios que buscan reforzar las capacidades defensivas sin recurrir a la obligatoriedad.

Actualmente, el servicio militar es obligatorio en diez países de la UE: Austria, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Grecia, Chipre, Croacia —que retomará la conscripción el próximo año— y las tres naciones bálticas. Por su parte, siete Estados han optado por formaciones no obligatorias, con Alemania a la cabeza de este grupo. París se ha sumado recientemente a esta tendencia con un programa voluntario de diez meses.

Austria Obligatorio Tradición de defensa ciudadana consolidada

Austria mantiene desde hace décadas un sistema obligatorio y general para hombres, con un periodo de servicio militar de seis meses, ampliable hasta nueve en caso de optar por servicio civil. La 'mili' austriaca se concibe como un pilar de la defensa nacional dentro de su política de neutralidad activa. Los reservistas cumplen entrenamientos periódicos hasta los 50 años, y la preparación de ciudadanos comunes para escenarios de crisis ha sido reforzada en los últimos años ante la tensión geopolítica en Europa central y oriental. Las mujeres no están obligadas a realizar el servicio militar, pero pueden servir como voluntarias. En 2013, los ciudadanos austriacos votaron en un referéndum para mantener el servicio militar obligatorio en lugar de pasarse a un ejército profesional.

Bélgica Suspendido / Voluntario Reactivación de la reserva mediante incentivos voluntarios

El servicio militar obligatorio se suprimió en 1993 y desde entonces Bélgica opera con un ejército profesional. No obstante, el Gobierno ha impulsado programas de servicio militar voluntario y campañas de información para atraer a jóvenes de 17 años y aumentar la cifra de reservistas. En este nuevo programa, que se prevé que comience en 2026, los voluntarios recibirán formación de entre 6 y 12 meses según el puesto, y perciben un salario mensual aproximado de 2.000 €. Estas iniciativas buscan mantener la preparación de la reserva sin reinstaurar el reclutamiento obligatoria.

Bulgaria Suspendido Profesionalización y estabilidad

Bulgaria eliminó la obligatoriedad del servicio militar en 2007, consolidando un ejército profesional que permite flexibilidad en la asignación de recursos y personal. La estrategia actual prioriza la formación avanzada, incluyendo unidades especializadas en defensa territorial, ciberseguridad y operaciones internacionales. Aunque no existe un plan formal de retorno de la 'mili', las autoridades han desarrollado programas de reservistas y cooperación con la OTAN para garantizar que, en caso de conflicto, exista un contingente entrenado y movilizable con rapidez. Ha habido además debate sobre la reintroducción del servicio militar obligatorio debido a la escasez de personal. En 2019, se propuso un servicio militar voluntario con diferentes duraciones (3, 6 o 9 meses), pero no se implementó completamente.

Croacia Obligatorio (desde 2026) Reintroducción gradual del reclutamiento obligatorio

Tras años de ejército profesional, Croacia aprobó la reintroducción del reclutamiento obligatorio este 2025, que entrará en vigor para los jóvenes nacidos en 2007 y se restablecerá a partir del 1 de enero de 2026. Se estima que unos 4.000 jóvenes serán convocados el próximo año y se prevé una paga mensual de 1.100 euros para los reclutas. La formación básica tendrá una duración de dos meses, con opción de servicio alternativo civil para objetores de conciencia. La duración total de la obligación de servir comienza en el año en que el ciudadano cumple 18 años y dura hasta que ingresa al entrenamiento militar o civil básico, hasta los 30 años o hasta que se termina la obligación de acuerdo con la ley. Las mujeres pueden participar voluntariamente. La decisión se ha tomado en respuesta a la inestabilidad regional y para paliar la escasez de personal militar

Chipre Obligatorio Servicio extendido por razones geopolíticas

En Chipre, los varones entre los 18 y 50 años están sujetos a un servicio militar obligatorio de aproximadamente 14 meses, uno de los más prolongados de la Unión Europea. La obligación se mantiene debido a la inestabilidad histórica y la situación geopolítica de la isla, con un énfasis en garantizar una fuerza lista para intervenir en caso de conflictos fronterizos o tensiones regionales. Desde abril de 2025, Chipre aprobó una ley que permite a las mujeres servir voluntariamente. Los ciudadanos de origen chipriota que adquieren la ciudadanía por naturalización también están obligados a cumplirlo

República Checa Suspendido Fuerzas profesionales con flexibilidad operativa

La conscripción fue abolida en 2004, y desde entonces Chequia mantiene un ejército profesional voluntario, enfocado en misiones internacionales y defensa territorial. La ausencia de servicio obligatorio permite mayor flexibilidad presupuestaria y especialización del personal. Existe una reserva activa formada por voluntarios que participan en entrenamiento militar y pueden ser llamados en caso de crisis, y los os ciudadanos que deseen unirse pueden hacerlo de forma voluntaria. De esta manera garantizand que la defensa nacional se mantenga robusta sin recurrir a la «mili».

Dinamarca Obligatorio e igualitario Extensión a mujeres y unificación del servicio

Dinamarca ha reforzado su política de reclutamiento forzoso: los hombres siguen obligados a servir, mientras que desde el 1 de julio de 2025, la inscripción y evaluación para un posible servicio militar es obligatoria tanto para hombres como para mujeres que cumplan 18 años. Dinamarca se ha convertido así en uno de los pocos países en la OTAN con conscripción obligatoria e igualitaria en género, siguiendo los pasos de Noruega y Suecia. El servicio militar se suele cubrir primero con voluntarios, y solo si faltan candidatos se recurre a un sistema de sorteo para completar las plazas necesarias. La duración del servicio se ha unificado en 11 meses para todos los conscriptos.

Estonia Obligatorio 'Mili' como eje de la defensa nacional

Estonia mantiene la obligatoriedad del servicio militar para hombres de 18 a 27 años, con una duración de entre 8 y 11 meses según especialidad. No es obligatorio para las mujeres, pero pueden alistarse voluntariamente. Los objetores pueden optar por un servicio civil alternativo. Desde la reintroducción de la «mili» en 1991 tras la caída de la URSS, se considera fundamental para la defensa del país, especialmente por su proximidad a Rusia. Las Fuerzas de Defensa estonias permiten a los reclutas servir en grupos de amigos para facilitar la adaptación.

Finlandia Obligatorio Servicio reforzado con voluntariado femenino

Los hombres finlandeses mayores de 18 años cumplen entre 165 y 347 días de servicio según su especialidad, mientras que las mujeres pueden enrolarse voluntariamente. Se debe cumplir con el servicio entre los 18 y los 29 años de edad. En 2025, Finlandia ha elevado la edad máxima para los reservistas hasta los 65 años, fortaleciendo la reserva nacional. Este modelo forma parte de la doctrina de «defensa total», que busca preparar a toda la población ante posibles crisis, integrando instrucción militar básica, reserva activa y especialización progresiva según las necesidades de defensa.

Francia Voluntario Servicio militar voluntario con incentivos económicos

Francia ha anunciado recientemente un programa de servicio militar voluntario, de 10 meses de duración, destinado a jóvenes entre 18 y 19 años. Se espera que comience a implementarse desde el verano de 2026. Cada voluntario percibirá un salario mensual de aproximadamente 800 €, inferior al salario mínimo, pero se ofrecen complementos por especialización o funciones específicas. Los jóvenes se integrarán en una unidad militar y realizarán actividades y formación junto a militares profesionales, pero no serán desplegados en misiones internacionales. Se centrarán en misiones en territorio nacional..

Alemania Voluntario desde 2026 Plan de servicio voluntario para jóvenes

El servicio militar obligatorio fue suspendido en 2011, y desde 2026 se prevé un servicio voluntario de hasta 12 meses para jóvenes de 18 años, con incentivos económicos de hasta 2.600€ mensuales. A partir del 1 de enero de 2026, todos los jóvenes de 18 años recibirán un cuestionario sobre su idoneidad para el servicio militar. El programa se centrará en entrenamiento militar, formación cívica y preparación de reservistas. Si no hay suficientes voluntarios, el gobierno podrá decretar el servicio obligatorio a través de una ley adicional y podría implementarse un sistema de selección aleatoria como último recurso.

Grecia Obligatorio Servicio prolongado en zonas sensibles

Los varones griegos entre los 19 y 45 años deben cumplir entre 9 y 12 meses de servicio militar según la unidad y ubicación geográfica. Las zonas fronterizas y las islas estratégicas mantienen el servicio de 12 meses. Esta obligación sigue siendo clave para la defensa nacional, considerando la situación geopolítica en el Mediterráneo Oriental y la persistente rivalidad con Turquía. El servicio es obligatorio para los ciudadanos griegos que residen en el extranjero, aunque existe la posibilidad de aplazar el servicio. A partir de 2026, se centralizará el servicio en el Ejército, eliminando el servicio obligatorio en la Armada y la Fuerza Aérea.

Hungría Suspendido Profesionalización y preparación internacional

Desde 2005 Hungría mantiene un ejército profesional, sin conscripción obligatoria. La formación se centra en unidades especializadas y cooperación internacional, incluyendo ejercicios conjuntos con la OTAN. No existen planes de reintroducción de la «mili», aunque se desarrollan programas de reservistas para reforzar la capacidad de respuesta en situaciones de crisis. La Constitución húngara estipula que todos los ciudadanos tienen la obligación de defender su país, por lo que el reclutamiento obligatorio podría reintroducirse en caso de emergencia o situaciones excepcionales.

Irlanda Voluntario / Profesional Sin 'mili' desde su independencia

Irlanda nunca ha aplicado el reclutamiento obligatorio en su historia reciente. Su ejército está compuesto únicamente por personal profesional voluntario, con programas de formación continua y cooperación internacional y la neutralidad de Irlanda en las relaciones internacionales ha sido un factor clave en la política de defensa del país. La fuerza se centra en misiones de mantenimiento de paz y apoyo civil. Hubo un intento de introducir el servicio militar obligatorio durante la Primera Guerra Mundial, pero fue muy impopular y finalmente fue rechazado.

Italia Suspendido Ejército profesional con enfoque flexible

Italia abolió la conscripción en 2004 y funciona exclusivamente con fuerzas profesionales y totalmente voluntarias. La ley italiana suspendió el servicio militar obligatorio, pero no lo eliminó por completo del código legal. Esto significa que, en caso de guerra, crisis nacional grave o estado de emergencia, el gobierno podría reinstaurar la conscripción mediante un decreto presidencial. Los reservistas profesionales completan entrenamientos periódicos para garantizar una capacidad de respuesta rápida ante emergencias o conflictos regionales.

Letonia Obligatorio (reintroducido en 2023–2024) Reactivación frente a amenazas regionales

Letonia reinstauró el reclutamiento forzoso en 2024: los hombres de 18 a 24 años cumplen 11 meses de servicio obligatorio, con opción de ingresar a la Guardia Nacional. Esta medida responde a las crecientes tensiones en el Báltico y busca asegurar que el país cuente con una reserva militar entrenada y preparada para cualquier eventualidad. El sistema da prioridad a los voluntarios, y si no se alcanza el número necesario, se procede a una selección aleatoria entre los varones elegibles. Los voluntarios reciben una asignación mensual mayor (600 euros) en comparación con los reclutas seleccionados aleatoriamente (300 euros), además de un pago final al completar el servicio.

Lituania Obligatorio (reintroducido en 2015) 'Mili' combinada con servicio civil y voluntariado

Lituania reinstauró el servicio militar obligatorio en 2015, con un servicio de 9 meses para hombres de 18 a 26 años y una alternativa civil de 10 meses para objetores. Además, existe la opción de servicio voluntario hasta los 38 años. Los reclutas son seleccionados anualmente mediante un sistema de lotería aleatoria, aunque se da prioridad a los voluntarios. Esta política busca garantizar una fuerza bien entrenada y una reserva significativa, considerando la proximidad a Rusia y la importancia estratégica del Báltico.

Luxemburgo Suspendido Ejército reducido y profesional

Luxemburgo suprimió la conscripción en 1967. Hoy mantiene un ejército profesional pequeño de unos mil efectivos, enfocado en misiones internacionales, seguridad cibernética y cooperación con aliados europeos. Como curiosidad, los ciudadanos de la UE que hayan residido en Luxemburgo durante al menos tres años y demuestren un conocimiento de al menos una de las lenguas nacionales pueden alistarse sin cambiar su nacionalidad.

Malta Voluntario / Profesional Sin historia de obligatoriedad

Malta opera únicamente con personal profesional voluntario, sin historial de servicio militar obligatorio, por lo que las Fuerzas Armadas de Malta están compuestas exclusivamente por soldados profesionales y reservistas voluntarios. El país mantiene una política de neutralidad activa, por lo que su fuerza es pequeña, con programas de entrenamiento adaptados a las necesidades de seguridad de un país insular de dimensiones reducidas.

Países Bajos Suspendido Ejército voluntario con capacitación avanzada

La 'mili' existe legalmente pero está suspendida desde 1997. Como ley no ha sido abolida por completo; las leyes y sistemas que la regulan siguen vigentes. Esto permite al gobierno reactivar el servicio obligatorio en caso de emergencia nacional o guerra, si la seguridad del país lo requiere. El ejército se compone de voluntarios y reservistas altamente cualificados. Ante la falta de voluntarios y el cambiante panorama geopolítico, el Ministerio de Defensa holandés está explorando medidas para fomentar el voluntariado, pero no se ha planteado un retorno a la conscripción obligatoria activa por el momento.

Polonia Voluntario 'En Guardia'

El reclutamiento obligatorio fue suspendido en 2008, y el país cuenta con unas fuerzas armadas profesionales y un programa de servicio militar voluntario. Sin embargo, Polonia ha puesto en marcha este mes un plan de entrenamiento voluntario para civiles que entrenará a 400.000 ciudadanos el año que viene, como parte del plan de «capacitación universal para la Defensa» bautizado como 'En Guardia'. Tendrá como objetivo la capacitación individual y colectiva de voluntarios, reservistas y aspirantes a convertirse en militares profesionales.

Portugal Suspendido Profesionalización y enfoque internacional

Portugal abolió el servicio militar obligatorio en 2004, manteniendo fuerzas profesionales centradas en misiones internacionales, defensa territorial y apoyo civil. Los reservistas profesionales completan entrenamientos regulares para mantener la preparación, sin que se contemple un retorno a la mili obligatoria. No obstante, existe un deber militar residual para todos los ciudadanos portugueses (hombres y mujeres) mayores de 18 años, que deben cumplir con el Día de la Defensa Nacional (Dia da Defesa Nacional). La ley portuguesa contempla la posibilidad de un reclutamiento forzoso solo en caso de estado de alarma, excepción o guerra

Rumanía Voluntario Nuevo programa de voluntariado militar

Rumanía suprimió la 'mili' en 2006. Su ejército profesional está enfocado en misiones internacionales, defensa territorial y cooperación con aliados de la OTAN. El gobierno ha aprobado recientemente un programa de voluntariado militar para jóvenes de 18 a 35 años, con un período de formación de cuatro meses y una remuneración de alrededor de 8.300 euros, aunque este aún podría necesitar aprobación parlamentaria. La nación mantiene demás, programas de reservistas para garantizar disponibilidad rápida ante crisis.

Eslovaquia Suspendido Ejército profesional flexible

Eslovaquia abolió el reclutamiento forzoso en 2005. Su defensa depende de un ejército profesional, altamente entrenado y especializado. Recientemente (en septiembre de 2025), ha habido propuestas por parte de algunos funcionarios del gobierno, como el ministro de Turismo y Deporte, para reintroducir algún tipo de servicio militar obligatorio, aunque en un formato corto (por ejemplo, tres meses, similar al modelo suizo).

Eslovenia Suspendido Profesionalización y cooperación internacional

Desde 2003, Eslovenia cuenta con un ejército profesional voluntario. Los ciudadanos interesados pueden optar por un servicio militar voluntario de tres meses, que está disponible tanto para hombres como para mujeres. La estrategia se basa en capacitación especializada, integración con la OTAN y mantenimiento de reservas adiestradas.

España Suspendido. Fuerzas armadas 100 % profesionales

Desde 2001, España abandonó el servicio militar obligatorio y apostó por unas Fuerzas Armadas 100 % profesionales. En 2025, esa posición sigue siendo firme: el Gobierno —a través de la ministra Margarita Robles— ha descartado tajantemente la reintroducción de la «mili» en respuesta al resurgir de la conscripción en varios países europeos. En su lugar, el Ejecutivo impulsa un aumento sustancial del gasto en defensa: en abril de 2025, el presidente Pedro Sánchez anunció que España llevará su inversión en seguridad y defensa al 2 % del PIB. Ese modelo profesional, sin «mili», convive con un problema estructural: según datos recientes, España tiene una ratio de apenas 2,4 militares por cada 1.000 habitantes — muy por debajo de la media de la UE y de los estándares de la OTAN.

Suecia Selectivo / Obligatorio parcialmente. Sistema selectivo y género-neutral

Suecia reintrodujo en 2018 el servicio militar obligatorio tras suspenderlo en 2010 debido al deterioro de la situación de seguridad en Europa y las dificultades para atraer suficientes reclutas voluntarios. Tanto hombres como mujeres deben registrarse, pero solo una parte es seleccionada tras evaluación. El número de reclutas anuales ha aumentado, llegando a cerca de 8.000 personas en 2024. El servicio dura entre 9 y 15 meses según la especialidad y combina formación militar, defensa civil y ciberseguridad. Además del servicio militar, Suecia tiene una estrategia de «defensa total», lo que significa que, en caso de crisis o guerra, cualquier ciudadano entre 16 y 70 años puede ser llamado a servir en roles militares o civiles obligatorios para la defensa del país.

