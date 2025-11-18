Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vladímir Putin y Dmitri Peskov, en una imagen de archivo. EFE

«Sería raro si no nos acusaran. La rusofobia está floreciendo», replica el Kremlin

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Martes, 18 de noviembre 2025, 19:08

Ante las acusaciones del Gobierno polaco de haber instigado el sabotaje ferroviario, el Kremlin respondió con ironía y sorna, algo que ya había hecho también ... a principios de 2022 cuando se dijo que se estaba preparando para invadir Ucrania. Tras negarlo, inició la ofensiva en febrero de ese año. En una entrevista al canal de televisión ruso VGTRK, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que «sería muy extraño si no acusaran a Rusia en primer lugar». Con el tono victimista habitual del oficialismo cuando se le reprocha o se le culpa de algo, el representante del poder ruso lamentó que su país «sea acusado de todas las manifestaciones de la guerra híbrida y directa que están ocurriendo. En Polonia todos están tratando de adelantarse a los acontecimientos antes que en e resto de Europa». «La rusofobia allí -añadió- está floreciendo en su máximo esplendor».

