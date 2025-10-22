Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Putin, en el despacho desde el que dirigió las maniobras nucleares. Efe

Putin exhibe músculo nuclear horas después de que Trump suspenda su cita de Budapest

El presidente ruso dirige unas maniobras con armamento atómico mientras su ejército lanza una lluvia de drones sobre instalaciones de energía eléctrica de Ucrania

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:49

Comenta

Mientras la diplomacia da un paso adelante y otro hacia atrás en busca del fin de la guerra en Ucrania, Rusia exhibe músculo atómico. Horas ... después de que Donald Trump anunciara las suspensión sin fecha de la reunión que iba a tener con el presidente ruso en Budapest, una ofensiva con drones cayó sobre varias ciudades ucranianas, dejó sin luz parte de Kiev y afectó en Járkov a una guardería. Unos 50 niños tuvieron que ser rescatados a hombros por los bomberos. En el distrito afectado murió una persona. En ese contexto, Putin envió un mensaje a los aliados de Kiev. El jefe del Kremlin dirigió unas maniobras por tierra, mar y aire de sus fuerzas nucleares. «Rutinarios. Son ejercicios rutinarios», dijo. Pero activó así el miedo atómico justo en el momento en que la negociación con Estados Unidos se ha enfriado y sobre Moscú pueden caer más sanciones.

