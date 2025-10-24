Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente ruso, Vladímir Putin, este viernes en el Kremlin. AFP

Putin confirma el aplazamiento de la reunión con Trump

El presidente ruso asegura que el envío de misiles Tomahawk a Kiev sería una escalada del conflicto

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Viernes, 24 de octubre 2025, 17:23

Comenta

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha certificado este jueves que la reunión con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en Budapest se ha pospuesto de forma ... indefinida. El 23 de octubre medios de EE UU publicaron que el republicano canceló el encuentro. El mandatario eslavo ha asegurado que la cita fue propuesta por Washington y que él mismo estuvo de acuerdo, pero ha insistido que hacerla sin preparación sería un error porque no produciría los resultados esperados. «El diálogo siempre es mejor que cualquier confrontación, cualquier disputa y, especialmente, la guerra» ha añadido, mostrándose predispuesto a proseguir por la vía diplomática.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  2. 2 Dos aviones con cientos de pasajeros a bordo no consiguen aterrizar en el aeropuerto de Bilbao en cuatro intentos
  3. 3 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  4. 4 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  5. 5

    La presencia de radicales obliga a la EHU a cancelar la charla de dos ertzainas en un curso en Donostia
  6. 6 Emma García disfruta de las olas, y las evita, en uno de sus rincones favoritos de San Sebastián
  7. 7

    El Gobierno Vasco compra 18 viviendas en Errenteria por 2,9 millones para que sus inquilinos no sean desahuciados
  8. 8 Los cambios en las playas de San Sebastián llegan a Reino Unido: «Los turistas se enfrentan a nuevas y duras normas en la mejor ciudad costera»
  9. 9

    Insausti nombrará a Olatz Yarza como primera teniente de Alcalde y Ana López llevará Cultura
  10. 10

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Putin confirma el aplazamiento de la reunión con Trump

Putin confirma el aplazamiento de la reunión con Trump