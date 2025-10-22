Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El exterior del Parlamento de serbia. AFP

El presidente de Serbia culpa a la oposición del tiroteo frente al Parlamento

El suceso, protagonizado por un hombre de 70 años que se encuentra detenido, ha dejado un herido de gravedad

T. Nieva

Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:46

Comenta

El tiroteo registrado este miércoles frente al Parlamento de Serbia, en Belgrado, acabó con un hombre de 57 años herido de gravedad. El presidente del ... país, Aleksandar Vucic, asegura que es un «acto de terrorismo» y atribuye la responsabilidad a la oposición y a medios de comunicación hostiles. El presunto atacante, un hombre de 70 años, fue detenido. La víctima, según Vucic, es un simpatizante del actual Gobierno. Desde finales del año pasado, Serbia ha vivido un sinfín de manifestaciones contra el Ejecutivo.

