El presidente de Serbia culpa a la oposición del tiroteo frente al Parlamento

El tiroteo registrado este miércoles frente al Parlamento de Serbia, en Belgrado, acabó con un hombre de 57 años herido de gravedad. El presidente del ... país, Aleksandar Vucic, asegura que es un «acto de terrorismo» y atribuye la responsabilidad a la oposición y a medios de comunicación hostiles. El presunto atacante, un hombre de 70 años, fue detenido. La víctima, según Vucic, es un simpatizante del actual Gobierno. Desde finales del año pasado, Serbia ha vivido un sinfín de manifestaciones contra el Ejecutivo.

Vucic desveló que el agresor es Vladan Andelkovic, vecino del municipio de Satari Grand, en Belgrado. «El objetivo era causar un peligro general, con motivación política inequívoca. Intentó fingir estar loco pero es un hombre experimentado que trabajó para la seguridad del Estado hasta 1993», aseguró el presidente.

«Era sólo cuestión de tiempo que ocurriera», lamentó Vucic. Recordó que en los últimos meses se han registrado decenas de ataques contra instituciones del Estado y sedes de su formación -el Partido Progresista Serbio-. «No hay un caso similar en todo el mundo», denunció.

Vucic adelantó que el atacante «y sus cómplices, si los tuvo», serán «severamente castigados» e hizo un llamamiento a la calma. «La venganza no debe existir (...) Necesitamos paz y estabilidad», instó en un discurso dirigido al país.