Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Soldados polacos retiran un dron supuestamente ruso. Efe

Polonia construirá su propio muro antidrones sin esperar a la UE y la OTAN

«Derribaremos todo lo que viole nuestro espacio aéreo», advierte el primer ministro, Donald Tusk, en un claro aviso a Rusia

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Martes, 4 de noviembre 2025, 18:55

Comenta

Ucrania separa a Rusia de Polonia. Desde que en febrero de 2022, las tropas del Kremlin iniciaron la invasión de territorio ucraniano, la banda sonora ... de unos bombardeos tan cercanos le ha quitado el sueño al Gobierno polaco. A mediados de octubre, la OTAN y la Unión Europea (UE) anunciaron un plan de creación de un muro antidrones para evitar las cada vez más frecuentes incursiones de aparatos volantes de origen supuestamente ruso en su espacio aéreo. Pero Polonia siente retumbar la guerra al otro lado de la pared y con la amenaza tan cerca no se permite el lujo de esperar. El Ejecutivo de Donald Tusk va a iniciar ya la construcción de un sistema antidrones propio. Este mes abrirá las licitaciones sobre tecnología para la detección y neutralización de esos aparatos. Varsovia se adelanta a Bruselas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda
  2. 2 La señal de un móvil robado permite detener en Donostia a dos hombres que traficaban con drogas
  3. 3 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  4. 4

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  5. 5 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de padres: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  6. 6 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  7. 7

    Sánchez se reúne en La Moncloa con la guipuzcoana Sapa tras el histórico contrato con el Ejército de EE UU
  8. 8 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  9. 9 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  10. 10 Ernesto Valverde estalla tras la derrota del Athletic en Anoeta: «Menuda la p... folla tiene esta gente»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Polonia construirá su propio muro antidrones sin esperar a la UE y la OTAN

Polonia construirá su propio muro antidrones sin esperar a la UE y la OTAN