Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un retrato del líder del PKK, Abdulá Ocalan.

Un retrato del líder del PKK, Abdulá Ocalan. AFP

El PKK retira a todos sus combatientes de Turquía tras 40 años de lucha armada

El Partido de los Trabajadores del Kurdistán confirmó en mayo su disolución como parte del proceso de paz

María Rego

María Rego

Domingo, 26 de octubre 2025, 19:14

Comenta

El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) dio este domingo un paso más en el proceso de paz iniciado con Turquía. Tras cuarenta años ... de lucha armada, y unos 45.000 muertos como consecuencia, el grupo comunicó la retirada de «todas sus fuerzas» de territorio otomano. Sabri Ok, miembro de la organización, considerada terrorista por Ankara, la Unión Europea y Estados Unidos, fue el encargado de realizar el anuncio en una rueda de prensa convocada en el norte de Irak, donde se espera que los guerrilleros sean redestinados. Allí, entre dos grandes fotografías de su líder, Abdulá Ocalan, encarcelado desde 1999, subrayó la «trascendencia histórica» de la medida para poner fin a un conflicto que hasta hace unos meses parecía enquistado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa en prisión tras violar a un joven en el parque de Cristina Enea de Donostia
  2. 2

    La Ertzaintza extrema el control de un asesino en serie que vive en Gipuzkoa tras salir de prisión
  3. 3

    «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  4. 4

    Un detenido y un herido grave en una pelea multitudinaria con armas blancas y lanzamiento de botellas en Eibar
  5. 5 Seis detenidos, dos de ellos menores, por arrinconar, agredir y robar a un joven en la estación de tren de Urnieta
  6. 6

    Obradores históricos bajan la persiana
  7. 7

    Joaquín Ferrándiz ha sido identificado en su vehículo en varios municipios de Gipuzkoa
  8. 8 Andrey Arshavin, invitado de lujo en Anoeta para el Real Sociedad - Sevilla
  9. 9

    El 60% de los guipuzcoanos que han cogido una baja vuelven a tener una incapacidad a los meses
  10. 10

    «Si me hubiesen hecho caso, se habría evitado sufrimiento a muchas familias»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El PKK retira a todos sus combatientes de Turquía tras 40 años de lucha armada