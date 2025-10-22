Los periodistas Mzia Amaglobeli y Andrzej Poczobut recibirán el premio Sajarov 2025
La Eurocámara otorga su galardón más importante a los dos reporteros encarcelados en Georgia y Bielorrusia por su lucha por la libertad de conciencia
Corresponsal. Bruselas
Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:23
La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ha anunciado este miércoles que los periodistas Mzia Amaglobeli y Andrezj Poczobut recibirán el Premio Sajarov 2025. Los ... dos reporteros, ella georgiana y él bielorruso, se encuentran en prisión, encarcelados bajo cargos infundados «por luchar contra la injusticia y defender la democracia», ha asegurado Metsola. El galardón, el más importante que otorga la institución comunitaria a la libertad de conciencia, se entregará en el pleno del Parlamento Europeo de diciembre, en Estrasburgo.
Entre los candidatos a ganar el Sajarov se encontraban en un principio el activista estadounidense Charlie Kirk, el desfile del Orgullo de Budapest y los periodistas y trabajadores humanitarios en zonas en conflicto como Gaza. Sin embargo, finalmente la lista quedó reducida a tres aspirantes: los periodistas palestinos, la periodista Mzia Amaglobeli, símbolo de la lucha por la democracia y la adhesión de Georgia a la UE; el disidente bielorruso Andrzej Poczobut; y los estudiantes serbios.
The 2025 Sakharov Prize for Freedom of Thought goes to Belarus’ Andrzej Poczobut and Georgia’s Mzia Amaglobeli.— Roberta Metsola (@EP_President) October 22, 2025
The courage of these journalists in speaking out against injustice, even behind bars, stands as a powerful symbol of freedom and democracy.
https://t.co/FFneVfm4K0
Finalmente han sido Poczobut y Amaglobeli, respaldados en un principio por los Populares Europeos (PPE) y los Conservadores y Reformistas (ECR), entre otros, quienes se han impuesto al resto de candidatos. Crítico con el régimen de Lukashenko, Poczobut se encuentra asimismo en prisión por su oposición al Ejecutivo de Minsk y su defensa de la libertad de expresión y de la democracia.
