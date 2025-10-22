Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola. EFE

Los periodistas Mzia Amaglobeli y Andrzej Poczobut recibirán el premio Sajarov 2025

La Eurocámara otorga su galardón más importante a los dos reporteros encarcelados en Georgia y Bielorrusia por su lucha por la libertad de conciencia

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal. Bruselas

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:23

Comenta

La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ha anunciado este miércoles que los periodistas Mzia Amaglobeli y Andrezj Poczobut recibirán el Premio Sajarov 2025. Los ... dos reporteros, ella georgiana y él bielorruso, se encuentran en prisión, encarcelados bajo cargos infundados «por luchar contra la injusticia y defender la democracia», ha asegurado Metsola. El galardón, el más importante que otorga la institución comunitaria a la libertad de conciencia, se entregará en el pleno del Parlamento Europeo de diciembre, en Estrasburgo.

