El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, y la titular de Hacienda, Amélie de Montchalin, este viernes en la Asamblea Nacional. AFP

El Parlamento francés empieza a discutir los presupuestos con nuevas amenazas de una moción de censura

El debate de las cuentas arranca en un ambiente caldeado tras no gustar a los sindicatos y la izquierda las medidas propuestas por el Gobierno para financiar la suspensión temporal de la reforma de las pensiones

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Viernes, 24 de octubre 2025, 18:38

Comenta

La Asamblea Nacional francesa empezó este viernes uno de los debates presupuestarios más transcendentes y complejos de los últimos años. Los diputados han iniciado el ... examen en el hemiciclo de un proyecto de ley marcado por la austeridad. El Gobierno de Sébastien Lecornu espera que los presupuestos del 2026 sirvan para reducir el elevado déficit público del 5,4% al 4,7% del PIB al cierre del año que viene. Para conseguir ese objetivo, el Ejecutivo de centro-derecha ha propuesto una disminución de 30.000 millones de euros del gasto público.

