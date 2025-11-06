Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Papa León XIV y Mahmud Abás durante su encuentro este jueves en el Vaticano. EFE

El Papa y Abás coinciden en la «urgencia» de ayudar a Gaza y de «poner fin al conflicto» con Israel

El presidente de la ANP se reunirá con Meloni y Mattarella para intentar obtener el reconocimiento de Italia al Estado palestino

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:52

Comenta

El futuro de Palestina pasa en cierta forma este jueves por Roma, donde el presidente, Mahmud Abás, mantuvo un encuentro en el Palacio Apostólico del ... Vaticano con el Papa León XIV, mientras que este viernes está previsto que sea recibido por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. También se verá durante su visita de tres días a Roma con el presidente de la República, Sergio Mattarella. En la audiencia con el obispo de Roma, fijada para conmemorar el décimo aniversario del acuerdo con el que la Santa Sede reconoció al Estado palestino, León XIV y Abás coincidieron en la «urgencia de ofrecer socorro a la población civil» de la Franja de Gaza y también en la necesidad de «poner fin al conflicto» con Israel, siempre con la «perspectiva» de alcanzar en el futuro una «solución» basada en la idea de los «dos Estados».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2 Gipuzkoa lanza una oferta pública de empleo temporal con sueldos de hasta 3.500 euros mensuales
  3. 3 El caso que afecta al restaurante más antiguo del mundo: «Los tickets repetían el mismo patrón con pan, agua y ni un postre»
  4. 4

    Los jóvenes vascos son los que más se emborrachan y más cannabis consumen
  5. 5 El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos»
  6. 6 La nao San Juan vuelve a la vida
  7. 7

    Una arrasatearra con esclerosis múltiple gana la batalla a Vueling, que no le dejaba subir al avión con el triciclo eléctrico
  8. 8 Los promotores del megaoutlet de Hondarribia reclaman 13,7 millones al Ayuntamiento
  9. 9 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  10. 10 El profesor de la EHU Carlos Martínez Gorriarán denuncia pintadas contra su persona en el campus de San Sebastián: «La bestia engorda»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Papa y Abás coinciden en la «urgencia» de ayudar a Gaza y de «poner fin al conflicto» con Israel

El Papa y Abás coinciden en la «urgencia» de ayudar a Gaza y de «poner fin al conflicto» con Israel