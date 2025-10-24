Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Keir Starmer en su encuentro este viernes con Volodímir Zelenski en Londres. AFP

Los países aliados de Ucrania se reúnen en Londres para aumentar la presión sobre Rusia

La cumbre de la llamada Coalición de los Voluntarios la ha convocado el primer ministro británico en pleno repunte de los ataques de Moscú y el endurecimiento de las sanciones internacionales

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Viernes, 24 de octubre 2025, 15:47

Comenta

Londres acoge esta tarde una nueva cumbre de la denominada Coalition of the Willing (Coalición de los Voluntarios), una alianza de países decididos a sostener ... y ampliar el apoyo militar, financiero y político a Ucrania frente a la invasión rusa. Convocada por el primer ministro británico, Keir Starmer, la reunión tiene como objetivo coordinar medidas que debiliten la capacidad de Moscú de mantener su ofensiva y garantizar que Kiev afronte el invierno en las mejores condiciones posibles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  2. 2 Dos aviones con cientos de pasajeros a bordo no consiguen aterrizar en el aeropuerto de Bilbao en cuatro intentos
  3. 3 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  4. 4

    La presencia de radicales obliga a la EHU a cancelar la charla de dos ertzainas en un curso en Donostia
  5. 5 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  6. 6 Emma García disfruta de las olas, y las evita, en uno de sus rincones favoritos de San Sebastián
  7. 7 Los cambios en las playas de San Sebastián llegan a Reino Unido: «Los turistas se enfrentan a nuevas y duras normas en la mejor ciudad costera»
  8. 8

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
  9. 9

    Difunden un vídeo de la huida de los ladrones del Louvre: «Joder, llega la Policía»
  10. 10

    El Gobierno Vasco compra 18 viviendas en Errenteria por 2,9 millones para que sus inquilinos no sean desahuciados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los países aliados de Ucrania se reúnen en Londres para aumentar la presión sobre Rusia

Los países aliados de Ucrania se reúnen en Londres para aumentar la presión sobre Rusia