Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias de la jornada
Orbán, durante su discurso antes los manifestantes este jueves en Budapest. AFP

Orbán agita el miedo a la guerra para frenar el avance del europeísta Magyar

Hungría celebra su fiesta nacional dividida en dos manifestaciones: una a favor del primer ministro y otra, de su rival centrista para las elecciones de 2026

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Jueves, 23 de octubre 2025, 21:25

Comenta

Lásló Krasznahorkai, pesimista y último premio Nobel de Literatura, dice que Hungría «es un país sin esperanza». Nació bajo el régimen comunista. Tenía dos años ... cuando la mecha de una protesta estudiantil encendió una revuelta antisoviética el 23 de octubre 1956. Aquel brote fue aplastado por el Ejército Rojo. Otro 23 de octubre, el de 1989, fue proclamada la actual República. Por ese doble motivo, esta fecha es fiesta nacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cinco horas de colapso en la N-I tras hacer un camión la tijera: «Hemos tardado tres horas y media en llegar de Beasain a Irun»
  2. 2

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
  3. 3 Compara tu renta con la de tus vecinos: los ingresos en Gipuzkoa calle a calle
  4. 4 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  5. 5 Detienen a un vasco cuando intentaba llevarse sin pagar 102 botellas de whisky de un supermercado
  6. 6 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  7. 7 La presencia de radicales obliga a la EHU a cancelar la charla de dos ertzainas en un curso en Donostia
  8. 8

    Un incendio devora un caserío en Zumaia
  9. 9 Dos aviones con cientos de pasajeros a bordo no consiguen aterrizar en el aeropuerto de Bilbao en cuatro intentos
  10. 10

    Una alerta sanitaria que ya afecta a Navarra amenaza a miles de cabezas de ganado en Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Orbán agita el miedo a la guerra para frenar el avance del europeísta Magyar

Orbán agita el miedo a la guerra para frenar el avance del europeísta Magyar