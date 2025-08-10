Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agentes de las fuerzas de seguridad alemanas, en una imagen de archivo. AFP

Al menos un muerto y dos heridos graves por un apuñalamiento en un pub en Alemania

El autor de los hechos es un hombre de 41 años que ya ha sido detenido

T. Nieva

Domingo, 10 de agosto 2025, 09:18

Al menos una persona ha muerto y varias más han resultado heridas tras un enfrentamiento que ha tenido lugar este sábado por la noche en ... un bar del centro de Geldern, una ciudad en el oeste de Alemania, según han informado fuentes policiales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un joven de Berrobi tras colisionar su vehículo con un autobús en Tolosa
  2. 2 A prisión un joven detenido en Donostia por agredir sexualmente a varios menores
  3. 3

    La Real Sociedad es superior pero empata en el estreno de Caleta-Car y Gonçalo Guedes
  4. 4 El campo de Lavanda a un paso de San Sebastián: visita guiada y txakoli por 5 euros
  5. 5 La Real pone fin a la pretemporada con un empate ante el Bournemouth de Iraola
  6. 6

    Un menor de 16 años detenido y diez identificados por los altercados de Azpeitia
  7. 7 Programa de hoy sábado 9 en la Aste Nagusia de San Sebastián
  8. 8 Jokin Altuna califica de «vergonzoso» el material de la final del Ogueta
  9. 9

    Un incendio en un edificio de Elgoibar obliga a desalojar a una treintena de vecinos
  10. 10

    La política se desnuda en verano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Al menos un muerto y dos heridos graves por un apuñalamiento en un pub en Alemania

Al menos un muerto y dos heridos graves por un apuñalamiento en un pub en Alemania