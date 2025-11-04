Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El presidente de Siria, Ahmed al Sharaa, se reunió en octubre con el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, en Damasco. AFP

El canciller Merz invita al presidente de Siria a Berlín para «resolver juntos» el retorno de refugiados

Alemania acoge actualmente a casi un millón de ciudadanos de ese país huidos de la guerra civil

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:06

El canciller federal, el conservador Friedrich Merz, ha invitado al presidente sirio, Ahmed al Sharaa, a visitar Alemania para «resolver juntos» el retorno de los ... cerca de un millón de refugiados de su país acogidos en territorio germano tras huir de sus casas durante el conflicto que acabó a finales del año pasado. «La guerra civil ha terminado. Ya no hay motivos para solicitar asilo en Alemania, por lo que podemos comenzar con las repatriaciones», afirmó el líder germano durante una visita al norte de Siria.

