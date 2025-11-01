Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las 10 noticias clave de la jornada
Un dron muestra la marea humana que ha salido a las calles de la ciudad serbia de Novi Sad al cumplirse un año de la tragedia en la estación de tren. Reuters

El masivo homenaje por la tragedia de Novi Sad acorrala al Gobierno serbio

Decenas de miles de personas conmemoran el aniversario del accidente en la estación de tren en una multitudinaria manifestación contra el Ejecutivo liderada por el movimiento estudiantil

T. Nieva

Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:16

Comenta

Decenas de miles de dolientes guardaron este sábado 16 minutos de silencio en la ciudad serbia de Novi Sad, uno por cada víctima mortal de ... la tragedia ocurrida hace un año por el derrumbe de una marquesina en la estación de tren de la localidad. El suceso fue el detonante de las multitudinarias protestas promovidas por el movimiento estudiantil que han estado a punto de tumbar al presidente, Aleksandar Vucic. El multitudinario homenaje volvió a confirmar la fortaleza de los jóvenes y su creciente peso como alternativa al actual Gobierno, al que acusan de negligencia y corrupción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El vuelo Pamplona-Bilbao que ha estado 25 minutos en el aire y nadie esperaba este viernes
  2. 2 Así queda la tabla del IRPF para 2026 en Gipuzkoa: consulta las nuevas deducciones
  3. 3 Despiden al patrón de un pesquero por atracar en un puerto vasco con cinco toneladas de caballa por encima de lo declarado
  4. 4 Jon Uriarte, presidente del Athletic, señala a su afición antes del derbi ante la Real Sociedad: «Esto no puede pasar en este club»
  5. 5

    La francesa Orange se hace con Euskaltel tras alcanzar el 100% de MasOrange
  6. 6 Una tangana entre Aramburu y Sancet, feo final para un gran derbi
  7. 7 Amaia, la hostelera que busca relevo para su cafetería: «Buscamos a alguien que mantenga vivo este rincón tan especial»
  8. 8 El Antiguoko exige un millón de euros a la Real por el traspaso de Zubimendi
  9. 9

    «Que marque un gol Barrene porque si no la jefa...»
  10. 10 Maribel Vilaplana, en el hospital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El masivo homenaje por la tragedia de Novi Sad acorrala al Gobierno serbio

El masivo homenaje por la tragedia de Novi Sad acorrala al Gobierno serbio