La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, fue muy criticada por desoír la petición de La Haya respecto a la entrega de Najeem Almasri. EFE

La Justicia libia procesa al acusado de crímenes contra la humanidad que Italia dejó escapar

El Tribunal Penal Internacional pidió sin éxito en enero al Gobierno de Meloni la entrega de Najeem Osama Almasri por torturar y asesinar a inmigrantes que pretendían llegar a Europa

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:44

Najeem Osama Almasri, antiguo comandante de la Policía Judicial libia y máximo responsable de algunos de los centros de detención del país norteafricano donde son ... internados en condiciones terribles los inmigrantes que pretenden llegar a Europa, tendrá que responder ante la Justicia de los crímenes contra la humanidad de los que se le acusa. Aunque Italia no quiso el pasado mes de enero entregarlo al Tribunal Penal Internacional (TPI), con sede en La Haya, e incluso lo mandó de vuelta a su tierra con un vuelo oficial, lo que provocó una denuncia al Ejecutivo de Roma ante el TPI, así como una agria polémica en el país, la Fiscalía General de Trípoli anunció este miércoles el próximo enjuiciamiento de Almasri, que ya estaba en custodia cautelar, por los posibles delitos de tortura y homicidio.

