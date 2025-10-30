La Justicia alemana condena a tres hombres por espiar a favor de Rusia
Los procesados preparaban acciones de sabotaje y atentados contra infraestructuras militares y de ferrocarril en el país germano
Berlín
Jueves, 30 de octubre 2025, 13:23
La Audiencia Superior de Múnich ha condenado este jueves a penas de prisión a tres hombres por espionaje a favor de Rusia en Alemania. Dieter ... S., presunto cabecilla del grupo, recibió la pena más alta de seis años de cárcel por preparar actos de sabotaje en este país y formar parte de un grupo paramilitar prorruso con el que participó en combates en el este de Ucrania. Sus dos cómplices fueron condenados a un año y medio año de cárcel, respectivamente, y quedaron en libertad condicional.
El tribunal consideró probado durante el proceso que el jefe del grupo, de 41 años de edad, militó entre 2014 y 2016 en una organización terrorista armada en el este de Ucrania que combatía en esa región contra el ejército de Kiev y defendía los intereses de Rusia. El hombre rechazó en todo momento esta acusación y afirmó que en aquellos años mantuvo una relación sentimental con una mujer en el este de Ucrania y que nunca participó en acciones de combate contra las tropas locales.
Igualmente negó ante el tribunal muniqués haber realizado entre octubre de 2023 y abril de 2024 acciones de espionaje en Alemania para los servicios de Inteligencia rusos y planeado actos de sabotaje y atentados incendiarios contra las infraestructuras militares germanas y líneas de ferrocarril estratégicas en este país. En estos casos y según las investigaciones recibió la ayuda y cooperación de los otros dos procesados, a los que la Fiscalía Federal acusó igualmente de espionaje.
Los fiscales de la máxima acusación pública alemana, responsable de combatir actividades de espionaje y terrorismo, habían pedido una pena de ocho años y ocho meses de cárcel para el principal inculpado y de un año de prisión en régimen de libertad condicional para sus dos cómplices. La defensa de los tres hombres, todos ellos rusos de etnia alemana emigrados a la República Federal, reclamó la libertad para todos ellos.
Pese a que en todo momento negaron ser espías al servicio de Moscú y aseguraron que declaraciones realizadas por ellos en ese sentido fueron bromas, los fiscales afirmaron que el principal procesado tenía contactos y una relación estrecha con los servicios secretos rusos, mientras sus cómplices asumieron conscientemente realizar actividades de espionaje en perjuicio de la República Federal.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión