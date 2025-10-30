Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El principal acusado Dieter S. conversa con su abogado mientras espera el veredicto en el juicio celebrado este jueves en Múnich. AFP

La Justicia alemana condena a tres hombres por espiar a favor de Rusia

Los procesados preparaban acciones de sabotaje y atentados contra infraestructuras militares y de ferrocarril en el país germano

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:23

Comenta

La Audiencia Superior de Múnich ha condenado este jueves a penas de prisión a tres hombres por espionaje a favor de Rusia en Alemania. Dieter ... S., presunto cabecilla del grupo, recibió la pena más alta de seis años de cárcel por preparar actos de sabotaje en este país y formar parte de un grupo paramilitar prorruso con el que participó en combates en el este de Ucrania. Sus dos cómplices fueron condenados a un año y medio año de cárcel, respectivamente, y quedaron en libertad condicional.

