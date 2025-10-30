La Justicia alemana condena a tres hombres por espiar a favor de Rusia

La Audiencia Superior de Múnich ha condenado este jueves a penas de prisión a tres hombres por espionaje a favor de Rusia en Alemania. Dieter ... S., presunto cabecilla del grupo, recibió la pena más alta de seis años de cárcel por preparar actos de sabotaje en este país y formar parte de un grupo paramilitar prorruso con el que participó en combates en el este de Ucrania. Sus dos cómplices fueron condenados a un año y medio año de cárcel, respectivamente, y quedaron en libertad condicional.

El tribunal consideró probado durante el proceso que el jefe del grupo, de 41 años de edad, militó entre 2014 y 2016 en una organización terrorista armada en el este de Ucrania que combatía en esa región contra el ejército de Kiev y defendía los intereses de Rusia. El hombre rechazó en todo momento esta acusación y afirmó que en aquellos años mantuvo una relación sentimental con una mujer en el este de Ucrania y que nunca participó en acciones de combate contra las tropas locales.

Igualmente negó ante el tribunal muniqués haber realizado entre octubre de 2023 y abril de 2024 acciones de espionaje en Alemania para los servicios de Inteligencia rusos y planeado actos de sabotaje y atentados incendiarios contra las infraestructuras militares germanas y líneas de ferrocarril estratégicas en este país. En estos casos y según las investigaciones recibió la ayuda y cooperación de los otros dos procesados, a los que la Fiscalía Federal acusó igualmente de espionaje.

Los fiscales de la máxima acusación pública alemana, responsable de combatir actividades de espionaje y terrorismo, habían pedido una pena de ocho años y ocho meses de cárcel para el principal inculpado y de un año de prisión en régimen de libertad condicional para sus dos cómplices. La defensa de los tres hombres, todos ellos rusos de etnia alemana emigrados a la República Federal, reclamó la libertad para todos ellos.

Pese a que en todo momento negaron ser espías al servicio de Moscú y aseguraron que declaraciones realizadas por ellos en ese sentido fueron bromas, los fiscales afirmaron que el principal procesado tenía contactos y una relación estrecha con los servicios secretos rusos, mientras sus cómplices asumieron conscientemente realizar actividades de espionaje en perjuicio de la República Federal.