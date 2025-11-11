Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Soldados y civiles se ponen a resguardo de los francotiradores en Sarajevo en 1992. AFP

Italia investiga las cacerías humanas del asedio de Sarajevo

Bosnia está dispuesta a colaborar para esclarecer quiénes cometieron unas atrocidades que han sido analizadas en un documental y un libro

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:27

La Fiscalía de Milán ha abierto una investigación para aclarar la posible participación de italianos en los 'safaris humanos' que tuvieron lugar en la guerra ... de la antigua Yugoslavia durante el asedio a Sarajevo, que se prolongó entre 1992 y 1996 y en el que se calcula que fallecieron más de 11.000 personas. La investigación parte de la denuncia del escritor italiano Ezio Gavazzeni, quien aseguró que compatriotas suyos, pero también «franceses, ingleses, suizos y americanos durante el asedio de Sarajevo pagaban para poder ir a las colinas alrededor de la ciudad y disparar impunemente» desde allí a la población civil. «Todo ello para satisfacer su propia perversión», dijo Gavazzeni en una entrevista con la RAI. Al menos tres hombres de Turín, Milán y Trieste habrían participado en estos crímenes. «Había una organización que partía de Trieste y llevaba a los, digamos, clientes, a las colinas alrededor de Sarajevo».

