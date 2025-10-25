Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un mural con la imagen de Catherine Connolly en Dublín. EFE

Irlanda elige a la progresista Catherine Connolly como presidenta

Psicóloga, abogada y veterana parlamentaria, la candidata apoyada por el Sinn Féin gana las elecciones con un discurso crítico con la UE y la OTAN

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Sábado, 25 de octubre 2025, 17:29

Comenta

Irlanda se prepara para dar un giro histórico con la elección de Catherine Connolly como su próxima presidenta. Aunque el escrutinio no ha concluido, las ... encuestas, los recuentos preliminares y la felicitación pública de su rival, Heather Humphreys, confirman un desenlace irreversible. «Catherine será una presidenta para todos nosotros y será mi presidenta», declaró este sábado la perdedora de las elecciones ante los periodistas, un gesto de reconocimiento que, además de inusual por su rapidez, selló una victoria que trasciende la contienda presidencial. Se trata de un severo correctivo para el Gobierno de coalición entre Fine Gael y Fianna Fáil, que se enfrenta a un profundo desgaste político tras años de crisis de vivienda, encarecimiento del coste de la vida y desencanto social.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza extrema el control de un asesino en serie que vive en Gipuzkoa tras salir de prisión
  2. 2

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  3. 3 Fallece a los 55 años Esther Uria, actriz e investigadora en pedagogía y teatro de Errenteria
  4. 4 El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno
  5. 5

    Las remeras de Orio denuncian el «trato» y la «desigualdad» sufridas por parte del club
  6. 6

    «Si me hubiesen hecho caso, se habría evitado sufrimiento a muchas familias»
  7. 7 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  8. 8 Seis detenidos, dos de ellos menores, por arrinconar, agredir y robar a un joven en la estación de tren de Urnieta
  9. 9

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  10. 10

    La Real por fin da una alegría a su gente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Irlanda elige a la progresista Catherine Connolly como presidenta

Irlanda elige a la progresista Catherine Connolly como presidenta