Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Donald Trump y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en una imagen de archivo. Reuters

Hungría pide a la UE que copie a Trump y designe a Antifa como grupo «terrorista»

La decisión del presidente estadounidense se produce tras culpar a la «izquierda radical» del asesinato a tiros del activista conservador Charlie Kirk

T. N.

Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:11

El ministro de Relaciones Exteriores de Hungría exigió este sábado a la Unión Europea que siga el ejemplo del presidente estadounidense, Donald Trump, y clasifique ... como grupo «terrorista» al movimiento 'Antifa'. Este colectivo carece de seña de identidad más allá de considerarse una red de activistas antifascistas, según su propia definición. Un informe del Congreso de EE UU realizado hace ya cinco años apuntaba que Antifa no tiene líder y se nutre de «grupos e individuos independientes, radicales y con ideas afines». Trump decidió el miércoles pasado declararlo como un movimiento terrorista después de que un joven asesinara al referente ultraconservador Charlie Kirk en la Universidad de Utah. La Administración de EE UU culpó del crimen a la «izquierda radical», pese a que todavía no se ha aclarado el móvil ni la ideología del francotirador, detenido y encarcelado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un hombre de 68 años muerto y su mujer herida en un incendio en su vivienda de Donostia
  2. 2

    Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido
  3. 3

    «He ido con ella en ambulancia, estaba en shock. Se ha salvado porque ha salido al balcón, si llega a seguir a su marido...»
  4. 4

    Una sentencia abre la vía a miles de guipuzcoanos para poder reclamar por comisiones hipotecarias
  5. 5 Las confesiones de los famosos en la fiesta VIP del Zinemaldia: «He pensado mudarme de Madrid a San Sebastián»
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Betis. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7

    Con tanto error grosero no se puede competir
  8. 8

    Descuelgan del puente del Kursaal a los dos manifestantes propalestinos
  9. 9

    Brusco giro meteorológico: una galernilla baja 7 grados la temperatura en la costa en media hora y se activa el aviso por fuertes lluvias
  10. 10

    Noches movidas en Amara Viejo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Hungría pide a la UE que copie a Trump y designe a Antifa como grupo «terrorista»

Hungría pide a la UE que copie a Trump y designe a Antifa como grupo «terrorista»