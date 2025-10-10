Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El primer ministro belga, Bart de Wever. AFP

Dos detenidos por planear un atentado contra el primer ministro belga

La policía sospecha que pretendían acoplar una carga explosiva casera a un dron para atacar a Bart de Wever y otros cuatro políticos

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Viernes, 10 de octubre 2025, 10:02

Un amplio dispositivo policial perturbó ayer el día a día de los ciudadanos de Amberes. Dos personas fueron detenidas acusadas de planear un atentado contra ... varios políticos, entre los que se encontraba el primer ministro de Bélgica, el nacionalista flamenco Bart de Wever. La fiscalía federal informó de que al parecer, se trataría de «un ataque de inspiración yihadista».

