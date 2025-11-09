Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El director general de la cadena británica BBC, Tim Davie. AFP

Dimite el director de la BBC tras ser acusado de manipular declaraciones de Trump

El responsable de la cadena británica asume la responsabilidad por emitir un discurso editado que parecía incitar el asalto al Capitolio

Johana Gil

Johana Gil

Domingo, 9 de noviembre 2025, 20:20

Comenta

Un discurso fragmentado del presidente de EE UU, Donald Trump, en el que parecía animar a sus simpatizantes al asalto del Capitolio en 2021 ha ... llevado a la dimisión del director general de la cadena británica BBC, Tim Davie, y la consejera delegada de la sección de Informativos, Deborah Turness. La polémica por haber manipulado hace cuatro años las declaraciones del mandatario se suma a las críticas por la supuesta parcialidad de la corporación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

