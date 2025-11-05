Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de miembros de las fuerzas de seguridad francesas. AFP

Nueve heridos, dos críticos, al ser atropellados deliberadamente por un individuo en la isla francesa de Olerón

El sospechoso, ya detenido por la Policía, habría gritado «¡Allahu Akbar!» al ser reducido a la fuerza por los agentes

T. Nieva

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:14

Comenta

Un hombre ha sido arrestado este miércoles tras atropellar a «varios peatones y ciclistas en la isla francesa de Oléron», un popular destino turístico situado ... frente a la costa atlántica, en la región de Nueva Aquitania, según ha informado el titular del Interior, Laurent Nuñez. Como resultado, al menos nueve personas han resultado heridas, dos de ella se encuentran en estado crítico, ha precisado Nuñez, que se dirige al lugar de los hechos a petición del primer ministro, Sébastien Lecornu. Asimismo, ha avanzado que las autoridades han abierto ya una investigación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El recuerdo imborrable que deja el exfutbolista vasco fallecido en accidente de moto: «Qué tristeza»
  2. 2 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  3. 3 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  4. 4 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  5. 5 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  6. 6 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda
  7. 7 El motivo por el que se valida el gol en fuera de juego del Athletic ante la Real Sociedad: «El donostiarra puede defender sin merma»
  8. 8 Ernesto Valverde estalla tras la derrota del Athletic en Anoeta: «Menuda la p... folla tiene esta gente»
  9. 9

    La Federación Guipuzcoana llama al orden a los entrenadores por su participación en «incidentes graves»
  10. 10

    «Hay muchísima evidencia sobre la seguridad de la melatonina»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Nueve heridos, dos críticos, al ser atropellados deliberadamente por un individuo en la isla francesa de Olerón

Nueve heridos, dos críticos, al ser atropellados deliberadamente por un individuo en la isla francesa de Olerón