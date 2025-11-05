Nueve heridos, dos críticos, al ser atropellados deliberadamente por un individuo en la isla francesa de Olerón

Un hombre ha sido arrestado este miércoles tras atropellar a «varios peatones y ciclistas en la isla francesa de Oléron», un popular destino turístico situado ... frente a la costa atlántica, en la región de Nueva Aquitania, según ha informado el titular del Interior, Laurent Nuñez. Como resultado, al menos nueve personas han resultado heridas, dos de ella se encuentran en estado crítico, ha precisado Nuñez, que se dirige al lugar de los hechos a petición del primer ministro, Sébastien Lecornu. Asimismo, ha avanzado que las autoridades han abierto ya una investigación.

El fiscal de La Rochelle, Arnaud Laraize, ha precisado al diario 'Sud Ouest' que el sospechoso, «un hombre de 35 años, residente de Oléron», habría gritado «¡Allahu Akbar!» (que en árabe significa «Dios es el más grande») delante de los gendarmes. «Se resistió al arresto. Fue reducido con una pistola eléctrica», añadió al tiempo que ha apuntado que el individuo «es conocido por delitos menores como robos». Laraize ha subrayado asimismo que la Fiscalía Nacional Antiterrorista no se ha hecho cargo «por el momento» de las pesquisas, que han sido delegadas a la sección de investigación de Poitiers.

El alcalde de Saint-Pierre-d'Oléron , Christophe Sueur, ha indicado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión francesa BFM TV que el conductor atropelló «de forma deliberada» a «todas las personas a las que pudo encontrar», tras lo que «prendió fuego intencionadamente a su vehículo». Asimismo, ha recalcado que el sospechoso «es conocido» por la Gendarmería por «problemas de alcoholemia», entre otros.

El diario 'Le Parisien' ha avanzado paralelamente que los investigadores consideran la posibilidad de que el sospechoso, que permanece bajo arresto por «intento de homicidio», sufriera algún trastorno mental.