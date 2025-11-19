Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Henna Virkkunen. EFE

Bruselas propone un espacio Schengen militar para mejorar la movilidad de tropas

La Comisión Europea quiere incrementar la rapidez y la seguridad de los despliegues de soldados para 2027

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal. Bruselas

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:37

Un espacio Schengen militar donde se puedan desplegar tropas de forma más rápida y segura. Eso es lo que busca la Comisión Europea con el ... paquete de movilidad militar que ha presentado este miércoles y que incluye, entre otras medidas, la eliminación de barreras regulatorias, un marco de emergencia para desplegar tropas de forma rápida en el marco de la Unión Europea (UE) y la OTAN; y la mejora de los corredores de movilidad. «Queremos extender estos corredores también a Ucrania porque son una garantía de seguridad», ha explicado la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.

