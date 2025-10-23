Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El estado en el que quedó el coche en el que viajaban los periodistas ucranianos tras el ataque ruso contra una gasolinera en Kramatorsk. Reuters

Ataques rusos matan a dos periodistas y a un rescatista en Ucrania

Las autoridades de Kiev denuncian que Moscú ha lanzado en la última noche 130 drones contra su territorio

T. Nieva

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:13

Comenta

Tras sus ataques del miércoles contra una guardería en Járkov que forzó la evacuación de medio centenar de niños, Rusia ha vuelto a lanzar una ... nueva andanada de drones contra Ucrania que que se han cobrado la vida de dos periodistas y de un rescatista. Las incursiones se han producido en un momento de máxima tensión de Occidente con Moscú tras adoptar Estados Unidos y la UE nuevas sanciones contra el Kremlin por su negativa a hacer concesiones para poner fin a la guerra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cinco horas de colapso en la N-I tras hacer un camión la tijera: «Hemos tardado tres horas y media en llegar de Beasain a Irun»
  2. 2 Compara tu renta con la de tus vecinos: los ingresos en Gipuzkoa calle a calle
  3. 3

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
  4. 4 Detienen a un vasco cuando intentaba llevarse sin pagar 102 botellas de whisky de un supermercado
  5. 5

    Un incendio devora un caserío en Zumaia
  6. 6 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  7. 7 Así quedan los vuelos desde el aeropuerto de San Sebastián este invierno semana a semana
  8. 8 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  9. 9

    Zupiria: «Nos hemos negado a dar la nacionalidad pero no podemos oponernos a la petición de Vox de informar del origen de los detenidos»
  10. 10 La tienda de bisutería que cierra todas sus tiendas de Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ataques rusos matan a dos periodistas y a un rescatista en Ucrania

Ataques rusos matan a dos periodistas y a un rescatista en Ucrania