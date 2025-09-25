Alemania realiza las mayores maniobras militares desde la Segunda Guerra Mundial en plena tensión con Rusia

En medio de las tensiones entre la Alianza Atlántica y Rusia en el flanco oriental de la organización defensiva occidental, la ciudad-estado de Hamburgo ... vive desde este jueves y hasta el sábado las mayores maniobras militares desde la Segunda Guerra Mundial. A los 500 efectivos del Bundeswehr, el ejército federal, se han sumado policías, bomberos, el Servicio Técnico de Emergencias (THW) y las autoridades de la ciudad hanseática para buscar su coordinación y practicar supuestas situaciones en las que sea necesario el trabajo en equipo de todos ellos.

Los ejercicios «Red Storm Bravo» tienen como objetivo preparar la ciudad portuaria para una alarma en el seno de la OTAN en el caso de un ataque ruso a sus socios ribereños del mar Báltico. Sobre todo a aquellos que limitan fronterizamente con Rusia y su aliada Bielorrusia, desde Polonia a Finlandia, pasando por Estonia, Letonia y Lituania. En ese caso Hamburgo se convertiría en eje logístico para el transporte de tropas, armas y material al flanco oriental de la Alianza Atlántica.

Su puerto, el mayor de Alemania, y los dos aeropuertos locales, uno de ellos actualmente al servicio exclusivo del consorcio aeronáutico Airbus, que tiene en esa ciudad una de sus plantas de montaje, pero también su buena red ferroviaria y de autopistas convierten a Hamburgo en punto estratégico para el movimiento de recursos humanos y material bélico de los socios de la OTAN a la hora de responder a una eventual agresión rusa.

En cuatro años como tarde

Los servicios germanos de Inteligencia y el Ministerio federal de Defensa consideran que un ataque al flanco oriental de la OTAN por parte de Rusia podría tener lugar lo más tarde en cuatro años. Las maniobras tienen como objetivo preparar a la metrópoli para esa eventualidad y ejercitar la coordinación y comunicación entre las fuerzas civiles y militares. Las autoridades locales y su Policía y fuerzas de emergencia, pero también empresas y comercios, deben aprender a reaccionar en un escenario de guerra.

Para ello se ejercitará el transporte de material bélico y tropas desde el puerto hacia el este de la ciudad, se practicará la atención a masas de heridos por parte de bomberos y sanitarios, se ensayará la comunicación y coordinación de fuerzas civiles y militares dentro de la urbe y se entrenará a aquellos profesionales cuya labor es relevante para la atención de la población en caso de crisis. Desde los responsables del suministro de agua y electricidad al personal de los hospitales.

Las maniobras 'Red Storm Bravo' provocarán un despliegue de uniformados por la ciudad portuaria, aunque los ejercicios tendrán lugar mayoritariamente en horas nocturnas. Está previsto el movimiento de convoyes militares desde el puerto y a través de Hamburgo por la noche, que serán escoltados por helicópteros. Las autoridades locales han advertido de que esto provocará inevitablemente problemas de tráfico y ruidos. Las rutas de se mantienen en secreto por motivos de seguridad.

En ese sentido, la Policía avisó a la población de que los convoyes militares cuentan para las normas de tráfico como un solo vehículo, aunque estén compuestos, por ejemplo, por una docena de ellos. Los semáforos y señales de tráfico solo afectan al que va en cabeza, los demás le siguen sin detener su marcha. Está terminantemente prohibido cruzar una columna, interrumpirla o circular en medio de ella.

Drones y aviones espías rusos

Tras 'Red Storm Alpha' en 2024, 'Red Storm Bravo' es el segundo ejercicio militar dentro de la ciudad-estado de Hamburgo. Los actuales desarrollos muestran que la amenaza rusa en el flanco oriental de la OTAN es una realidad. En días pasados, drones rusos invadieron el espacio aéreo de Polonia y aviones espías de la fuerza aérea rusa violaron el espacio aéreo de Estonia.

Además la fragata alemana 'Hamburg' que participa en los ejercicios marinos 'Neptune Strike' en el Báltico oriental junto a navíos, submarinos y aviones de un total de 13 países de la OTAN fue sobrevolada a baja altura por aviones espía y de reconocimiento rusos dos días seguidos la pasada semana, sin que sus pilotos atendieran las llamadas de advertencia lanzadas desde el buque de la Marina germana.

Grupos y organizaciones antimilitares y de izquierda han organizado marchas contra la celebración de los ejercicios militares en Hamburgo y convocado manifestaciones en la plaza central del mercado de la ciudad el viernes y en su estación central el sábado. Iniciativas que no pillan por sorpresa al Bundeswehr. «Se ejercita y practica cómo actuar ante protestas civiles», reza una respuesta del Ministerio de Defensa a una interpelación parlamentaria de La Izquierda en el Bundestag.