Alemania prohíbe una asociación islamista que perseguía instaurar un califato

El Ministerio federal del Interior ha anunciado este miércoles la prohibición de la asociación islamista radical Muslim Interaktiv por actividades anticonstitucionales con el objetivo de ... convertir Alemania en un califato. La ilegalización del grupo se vio acompañada de un amplio operativo policial con registros a primera hora de la mañana de viviendas y oficinas en Hamburgo, Berlín y el Estado federado de Hesse.

«Quienes reclaman agresivamente el califato en nuestras calles, incitan de manera intolerable contra el Estado de Israel y los judíos y desprecian los derechos de las mujeres y las minorías, serán tratados con toda la dureza que permite el Estado de derecho», declaró el titular federal del Interior, el conservador Alexander Dobrindt, al informar de la prohibición.

«No permitiremos que organizaciones como Muslim Interaktiv corrompan nuestra sociedad libre con su odio, desprecien nuestra democracia y ataquen nuestro país desde dentro», afirmó el político socialcristiano bávaro, quien subrayó que el citado grupo rechaza los principios de la democracia y el Estado de derecho y defiende posiciones claramente anticonstitucionales, además de rechazar el derecho a la existencia del Estado de Israel.

Dobrindt destacó que todos los bienes de Muslim Interaktiv han sido confiscados por las autoridades alemanas, mientras sus cuentas en las redes sociales han sido intervenidas y cerradas. Igualmente señaló que su ministerio investiga además a otras dos asociaciones islamistas radicales, los grupos Generation Islam y Realität Islam, por ser «altamente sospechosos» también de actividades anticonstitucionales y que podrían ser prohibidos próximamente.

La Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), responsable de la lucha antiterrorista y los servicios de Inteligencia interiores germanos, considera que las tres asociaciones, cuyas acciones y actividades en las redes sociales se dirigen principalmente a jóvenes musulmanes de habla alemana, tienen una proximidad ideológica con el grupo islamista Hizb ut-Tahrir, el Partido Islamista de Liberación, cuya actividad está prohibida en Alemania desde 2003.

En particular, el grupo Muslim Interaktiv es «especialmente atractivo para los jóvenes, gracias a su presentación orientada a la cultura pop y su presencia profesional en las redes sociales», según el informe de 2024 de la BfV. El año pasado, además, logró movilizar a miles de participantes en varias manifestaciones relacionadas con el conflicto de Oriente Próximo. Tiene unos 10.000 seguidores en Instagram y casi 19.000 en TikTok.

Difusión de vídeos

Según las autoridades, la asociación islamista lleva activa desde marzo de 2020 y opera principalmente en Hamburgo y en Internet. En vídeos de alta calidad que difunde en las redes sociales, el grupo denuncia la presunta opresión de los musulmanes por parte de Occidente y afirma que tampoco en Alemania se les permite practicar libremente su fe.

En febrero de 2023, los activistas de Muslim Interaktiv reunieron a 3.500 personas en las calles de Hamburgo. La manifestación estaba dirigida contra la quema de un Corán en Suecia. Tras el estallido de la guerra de Gaza, el grupo convocó una manifestación espontánea prohibida en la ciudad hanseática. Se lanzaron piedras y botellas contra los policías y varios agentes resultaron heridos.

Joe Adade Boateng, un alemán-ghanés que se hace llamar Raheem, es considerado el rostro visible del grupo islamista radical. También participó en la manifestación a favor del califato celebrada el pasado mes de abril en Steindamm, Hamburgo. Ante la indignación pública por esa protesta, el influyente islamista denunció una «campaña de difamación» contra su grupo y aseguró que no estaban trabajando en un «golpe de Estado» en suelo germano.

Entonces se supo que Boateng estudia magisterio en Hamburgo. La senadora de Los Verdes responsable de Educación y Ciencia en esa ciudad-estado, Katharina Fegebank, descartó que el extremista fuera a dar clases en un colegio tras terminar sus estudios. «No será profesor en Hamburgo», aseguró la política ecologista. La vivienda de Boateng ha sido una de las registradas en esta jornada.