Dos policías alemanes patrullan una estación de tren. Reuters

Alemania prohíbe una asociación islamista que perseguía instaurar un califato

El Ministerio del Interior confisca los bienes de la organización radical Muslim Interaktiv, cierra sus cuentas en redes sociales y registra las viviendas de sus miembros

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:35

Comenta

El Ministerio federal del Interior ha anunciado este miércoles la prohibición de la asociación islamista radical Muslim Interaktiv por actividades anticonstitucionales con el objetivo de ... convertir Alemania en un califato. La ilegalización del grupo se vio acompañada de un amplio operativo policial con registros a primera hora de la mañana de viviendas y oficinas en Hamburgo, Berlín y el Estado federado de Hesse.

