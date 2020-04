El Zoo del Bronx registra el primer caso de coronavirus en grandes felinos Entrada del zoo del Bronx, donde una tigresa ha dado positivo por COVID-19. / AFP Dos días sin aumento de las nuevas hospitalizaciones dan esperanza a las autoridades de estar aplanando la curva antes de lo que esperaban MERCEDES GALLEGO Corresponsal en Nueva York Lunes, 6 abril 2020, 21:37

Se llama Nadia, tiene 4 años y padece el Covid-19. ¿Pues no que el coronavirus no afectaba a los niños? Nadia no es un niño, sino una tigresa malaya. Su caso es todavía más peculiar porque apenas un puñado de animales en el mundo sufren la enfermedad que asusta a todos los humanos. De hecho, esta tigresa del Zoo del Bronx es la primera de su clase.

Como todo en Nueva York, el zoo estaba cerrado desde el 27 de marzo, por lo que se cree que la fuente de contagio ha sido un cuidador asintomático que la alimentaba. Evidentemente no por falta de «distancia social», el virus probablemente se transportó hasta los animales en los contenedores metálicos de los alimentos.

Nadie había pensado en protegerlos. Se suponía que el virus no pasa de los humanos a los animales, como aún se cree que los animales no pueden transmitírselo a sus dueños. Los pocos casos detectados en el mundo se limitan a un gato y dos perros confinados con sus amos durante la cuarentena en Hong Kong y a un gato en Bélgica, cuyo dueño volvió contagiado de Italia.

Nadia no es la única. A su hermana, Azul, dos tigres de Amur y tres leones africanos también les ha entrado una tos seca, han perdido el apetito y las ganas de moverse, pero los veterinarios han decidido que no vale la pena ponerlos bajo anestesia para hacerles una prueba de diagnóstico, porque el riesgo supera el beneficio para los animales, que ya se consideran contagiados. «No se sabe cómo evolucionará la enfermedad en estos grandes felinos, porque cada especia reacciona diferente a nuevas infecciones», dijo en un comunicado la Wildlife Conservation Society, «pero seguiremos vigilándolos de cerca y anticipamos que se recuperarán plenamente».

Otros zoos, como el de San Francisco, han tomado nota y prometen extremar las precauciones a partir de ahora. Por lo mismo, la USDA ha recomendado que los dueños de animales domésticos se laven las manos antes y después de tocarlos para proteger a sus mascotas.

El Bronx es una de las zonas calientes de Nueva York, que hasta registraba más de 130.00 casos confirmados y casi 5.000 muertos, seguido a mucha distancia del vecino estado de New Jersey. La buena noticia es que durante dos días seguidos (viernes y sábado) no aumentó el número de hospitalizaciones, por lo que los expertos creen que se puede haber llegado al punto álgido de la curva antes de lo que pensaban.

«No vamos a bajar la guardia», advirtió el gobernador Andrew Cuomo. «Siempre hemos ido por detrás de este virus, le hemos subestimado, y no vamos a cometer el mismo error». Con esa determinación extendió ayer el periodo de confinamiento hasta final de abril y advirtió que reforzará la persecución de quienes no cumplan con las normas de distancia social. El endurecimiento afectará sobre todo a los parques, donde empieza a aglomerarse la gente con los primeros rayos de sol de la primavera. Las multas a quienes no estén haciendo ejercicio en solitario o se queden tumbados en el césped pueden llegar a los 500 dólares, ha advertido el alcalde Bill de Blasio.