Donald Trump y Nicolás Maduro.

Trump avisa a Maduro de que tiene los días contados como presidente de Venezuela

El líder republicano «duda» de que EE UU vaya a entrar en guerra con el país caribeño

María Rego

María Rego

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:27

Comenta

Donald Trump no quiere desvelar sus planes para Venezuela. Después de que medios norteamericanos informaran en los últimos días sobre un inminente ataque contra objetivos ... militares del país caribeño, y de que el gabinete presidencial lo negara, el inquilino de la Casa Blanca eludió este domingo dar alguna pista sobre sus intenciones. En una entrevista en el programa '60 minutes' de la cadena CBS, cuestionado en varias ocasiones por el asunto, el líder republicano contestó una y otra vez con evasivas. «No le voy a decir qué voy a hacer, si es que lo voy a hacer o no», respondió ante la insistencia.

