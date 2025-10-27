Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Donald Trump y Kim Jong-un, en la zona desmilitarizada entre las dos Coreas en 2019. AFP

Trump, «cien por cien dispuesto» a entrevistarse con Kim Jong-un en Corea del Norte

El presidente estadounidense podría organizar sobre la marcha una reunión con el dictador norcoreano durante su gira asiática, como ya hiciera en 2019

Jaime Santirso

Pekín

Lunes, 27 de octubre 2025, 07:28

Comenta

De entre todos los lugares que Donald Trump recorrerá en su gira asiática, uno permanece entre interrogantes. Este no es otro que Corea del Norte, ... a cuyo dictador ha tratado de cortejar, aunque solo sea para apuntalar su cosmético perfil 'nobelable', de hombre de paz y entendimiento. El espectáculo del presidente estadounidense se rige por la imprevisibilidad, de modo que esta visita se mantiene como una teatral incógnita.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa en prisión tras violar a un joven en el parque de Cristina Enea de Donostia
  2. 2

    Un detenido y un herido grave en una pelea multitudinaria con armas blancas y lanzamiento de botellas en Eibar
  3. 3

    «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  4. 4

    Joaquín Ferrándiz ha sido identificado en su vehículo en varios municipios de Gipuzkoa
  5. 5

    Obradores históricos bajan la persiana
  6. 6

    El 60% de los guipuzcoanos que han cogido una baja vuelven a tener una incapacidad a los meses
  7. 7 El significado de los obeliscos alineados por la costa vasca, discretos testigos de la historia
  8. 8

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre
  9. 9

    Jon Insausti completa la Donibane-Hondarribia a tres días de convertirse en alcalde de Donostia
  10. 10

    Larrea y Silvestre, los más rápidos en Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Trump, «cien por cien dispuesto» a entrevistarse con Kim Jong-un en Corea del Norte

Trump, «cien por cien dispuesto» a entrevistarse con Kim Jong-un en Corea del Norte