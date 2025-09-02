Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Manifestantes en Chicago contra las medidas de Trump. Reuters

Trump anuncia el despliegue de la Guardia Nacional también en Chicago

Un juez dictamina ilegal el uso que hace el líder republicano de «un cuerpo policial nacional en el que el presidente es el jefe»

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Martes, 2 de septiembre 2025, 21:38

Pese a los obstáculos judiciales que encuentra para desarrollar su plan contra el crimen, Donald Trump ha anunciado este martes el despliegue de la Guardia ... Nacional en Chicago, una urbe que el presidente de EE UU considera parte de las 'ciudades santuario' que protegen a los inmigrantes. Por esa razón, ha decidido aplicar allí la hoja de ruta que estableció en Los Ángeles, donde recurrió a esta fuerza armada en junio para acompañar las redadas de Inmigración.

